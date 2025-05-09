10 мая на Борисов-Арене состоится центральный матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси, где встретятся БАТЭ и Динамо Брест. Обе команды показывают уверенную игру на старте сезона, и очное противостояние обещает быть напряженным. БАТЭ традиционно силен на домашнем поле, а Динамо Брест набрал отличную форму и не проигрывает уже четыре тура подряд.

«БАТЭ»

БАТЭ постепенно набирает обороты и после 7 туров имеет в активе 13 очков. Команда выиграла две последние встречи с общим счетом 3:0 и пропускает крайне мало – всего два пропущенных мяча за последние пять игр. В атаке коллектив действует стабильно: забивает в трех турах кряду, хотя реализует моменты без излишней остроты. Данила Жульпа пока лучший бомбардир клуба с двумя мячами, но атака БАТЭ построена на командных взаимодействиях и акценте на надeжность.

«Динамо Брест»

Динамо Брест приятно удивляет стабильностью: команда не проигрывает уже четыре матча подряд и при этом трижды победила. Брестчане забили 6 голов за последние пять матчей, что говорит об уверенности в атаке, где ключевым игроком выступает Михаил Гордейчук (5 голов). В обороне Динамо Брест действует весьма организованно, пропустив лишь трижды за этот же отрезок. В гостях команда чувствует себя уверенно, о чем свидетельствуют победы над Неманом и Славией Мозырь.

Факты о командах:

«БАТЭ»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 1.00 гола за игру и 0.40 пропущенных (последние 5 игр)

«Динамо Брест»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 3 последних матчах против БАТЭ

В среднем: 1.20 гола за игру и 0.60 пропущенных (последние 5 игр)

Личные встречи 69% (25) 14% (5) 17% (6) 71 Забитых мячей 28 1.97 В среднем за матч 0.78 4:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 8 тур БАТЭ 2 : 4 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 28 тур Динамо-Брест 2 : 0 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 13 тур БАТЭ 3 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 20 тур БАТЭ 4 : 0 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 5 тур Динамо-Брест 1 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 25 тур БАТЭ 4 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Динамо-Брест 0 : 3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 17 тур БАТЭ 0 : 2 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Динамо-Брест 0 : 0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 25 тур БАТЭ 2 : 4 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Динамо-Брест 1 : 3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Динамо-Брест 1 : 1 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 3 тур БАТЭ 0 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Динамо-Брест 1 : 3 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 3 тур БАТЭ 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 18 тур БАТЭ 1 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 3 тур Динамо-Брест 1 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 16 тур БАТЭ 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 1 тур Динамо-Брест 1 : 4 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 25 тур Динамо-Брест 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 12 тур БАТЭ 1 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 16 тур БАТЭ 4 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 5 тур Динамо-Брест 0 : 4 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 16 тур Динамо-Брест 0 : 0 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 5 тур БАТЭ 3 : 2 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 29 тур БАТЭ 3 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 14 тур БАТЭ 0 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 3 тур Динамо-Брест 0 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 33 тур Динамо-Брест 1 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 16 тур БАТЭ 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 5 тур Динамо-Брест 0 : 3 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 29 тур БАТЭ 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 22 тур Динамо-Брест 1 : 4 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 11 тур БАТЭ 1 : 0 Динамо-Брест Чемпионат Белоруссии, 18 тур Динамо-Брест 1 : 2 БАТЭ Чемпионат Белоруссии, 5 тур БАТЭ 1 : 0 Динамо-Брест

Прогноз на матч «БАТЭ» – «Динамо Брест»

Матч обещает быть упорным и осторожным: обе команды показывают уверенную игру в обороне и прагматичный стиль. БАТЭ силен дома и редко допускает ошибки, но и Динамо Брест сейчас в хорошей форме и может дать достойный отпор. При этом статистика подсказывает, что игра может получиться низовой с минимальным перевесом одной из сторон.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «БАТЭ».

Рекомендованные ставки: