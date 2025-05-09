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Прогноз на точный счет матча «БАТЭ» – «Динамо Брест»: Беларусь Высшая лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:10
БАТЭ - Динамо-Брест
10 мая 2025, суббота 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
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5.5
Точный счет 1:0 в пользу «БАТЭ»
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10 мая на Борисов-Арене состоится центральный матч 8-го тура Высшей лиги Беларуси, где встретятся БАТЭ и Динамо Брест. Обе команды показывают уверенную игру на старте сезона, и очное противостояние обещает быть напряженным. БАТЭ традиционно силен на домашнем поле, а Динамо Брест набрал отличную форму и не проигрывает уже четыре тура подряд.

«БАТЭ»

БАТЭ постепенно набирает обороты и после 7 туров имеет в активе 13 очков. Команда выиграла две последние встречи с общим счетом 3:0 и пропускает крайне мало – всего два пропущенных мяча за последние пять игр. В атаке коллектив действует стабильно: забивает в трех турах кряду, хотя реализует моменты без излишней остроты. Данила Жульпа пока лучший бомбардир клуба с двумя мячами, но атака БАТЭ построена на командных взаимодействиях и акценте на надeжность.

«Динамо Брест»

Динамо Брест приятно удивляет стабильностью: команда не проигрывает уже четыре матча подряд и при этом трижды победила. Брестчане забили 6 голов за последние пять матчей, что говорит об уверенности в атаке, где ключевым игроком выступает Михаил Гордейчук (5 голов). В обороне Динамо Брест действует весьма организованно, пропустив лишь трижды за этот же отрезок. В гостях команда чувствует себя уверенно, о чем свидетельствуют победы над Неманом и Славией Мозырь.

Факты о командах:

«БАТЭ»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола за игру и 0.40 пропущенных (последние 5 игр)

«Динамо Брест»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах против БАТЭ
  • В среднем: 1.20 гола за игру и 0.60 пропущенных (последние 5 игр)

Личные встречи
69% (25)
14% (5)
17% (6)
71
Забитых мячей
28
1.97
В среднем за матч
0.78
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
2 : 4
10.05.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
2 : 0
09.11.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
3 : 1
22.06.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
4 : 0
03.09.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
1 : 2
23.04.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
4 : 1
15.10.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
0 : 3
28.05.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
0 : 2
25.07.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
0 : 0
20.03.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
2 : 4
26.09.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
1 : 3
20.05.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 1
25.09.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
0 : 1
14.04.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 3
31.10.2018
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
2 : 0
14.04.2018
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
1 : 0
11.08.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
1 : 1
15.04.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
2 : 0
29.07.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо-Брест
1 : 4
02.04.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
0 : 1
31.10.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
БАТЭ
1 : 0
28.06.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
4 : 0
05.07.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 4
27.04.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
0 : 0
06.07.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
3 : 2
21.04.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 1
28.10.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
0 : 1
15.06.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
0 : 2
06.04.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Динамо-Брест
1 : 1
27.11.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
2 : 0
03.07.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо-Брест
0 : 3
19.04.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
2 : 0
25.10.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо-Брест
1 : 4
22.08.2010
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
1 : 0
19.05.2010
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 2
13.09.2009
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 5 тур
БАТЭ
1 : 0
02.05.2009
Динамо-Брест
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Прогноз на матч «БАТЭ» – «Динамо Брест»

Матч обещает быть упорным и осторожным: обе команды показывают уверенную игру в обороне и прагматичный стиль. БАТЭ силен дома и редко допускает ошибки, но и Динамо Брест сейчас в хорошей форме и может дать достойный отпор. При этом статистика подсказывает, что игра может получиться низовой с минимальным перевесом одной из сторон.

Прогноз на точный счет: 1:0 в пользу «БАТЭ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:0 в пользу «БАТЭ» – коэффициент 5.50
  • Победа «БАТЭ» всухую – коэффициент 2.60
  • Индивидуальный тотал «БАТЭ» больше 1.0 – коэффициент 1.85

5.5
Точный счет 1:0 в пользу «БАТЭ»
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест БАТЭ
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