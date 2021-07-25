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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Динамо-Брест
БАТЭ - Динамо-Брест: обзор матча 25 июля 2021
БАТЭ
25.07.2021, воскресенье, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Динамо-Брест
70'
П. Седько
73'
В. Милютин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Динамо-Брест
90'
Замена
А. Ануфриев
️️️️
С. Тихоновский
80'
Замена
M. Sanusi
️️️️
П. Седько
Замена
А. Носко
️️️️
Ш. Умаров
78'
Замена
И. Василевич
️️️️
Д. Юсов
76'
73'
ГОЛ! 0:2!
В. Милютин
Пас отдал
Я. Орешкевич
70'
ГОЛ! 0:1!
П. Седько
Пас отдал
Я. Орешкевич
64'
Замена
S. Shapoval
️️️️
А. Шестюк
60'
Желтая карточка
Э. Олехнович
53'
Желтая карточка
В. Милютин
46'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
С. Лынько
Замена
П. Карасев
️️️️
С. Волков
46'
Замена
Я. Филипович
️️️️
Н. Супранович
46'
Вторая желтая
Н. Сигневич
26'
Желтая карточка
Н. Сигневич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
28
Дмитрий Юсов
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
4
Никита Супранович
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
2
Алексей Носко
ОП
18
Павел Карасев
ОП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Динамо-Брест
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
0
S. Shapoval
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
3-4-3
31
Чичкан
26
Бордачев
6
Филипович
27
Нечаев
28
Юсов
5
Волков
3
Бессмертный
14
Яблонский
4
Супранович
17
Умаров
14
Сигневич
2-2-1-5
25
Степанов
93
Милютин
21
Слабашевич
23
Олехнович
26
Тихоновский
26
Седько
99
Юдчиц
55
Аффи
19
Беленький
89
Лынько
9
Шестюк
17
Умаров
2
Носко
2
Носко
17
Умаров
4
Супранович
32
Филипович
32
Филипович
4
Супранович
5
Волков
18
Карасев
18
Карасев
5
Волков
28
Юсов
25
Василевич
25
Василевич
28
Юсов
26
Тихоновский
8
Ануфриев
8
Ануфриев
26
Тихоновский
89
Лынько
15
Орешкевич
15
Орешкевич
89
Лынько
26
Седько
27
27
26
Седько
9
Шестюк
0
0
9
Шестюк
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо-Брест
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Остались в запасе
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча БАТЭ - Динамо-Брест
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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