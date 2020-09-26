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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Динамо-Брест
БАТЭ - Динамо-Брест: обзор матча 26 сентября 2020
БАТЭ
26.09.2020, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Динамо-Брест
70'
П. Нехайчик
79'
Н. Милич
5'
П. Седько
49'
П. Савицкий
90+1'
S. Krivets
90+4'
S. Krivets
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Динамо-Брест
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
S. Krivets
Пас отдал
Д. Тве
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
S. Krivets
87'
Замена
S. Krivets
️️️️
П. Савицкий
Желтая карточка
А. Филипович
84'
82'
Замена
M. Vitus
️️️️
К. Печенин
80'
Желтая карточка
С. Кисляк
ГОЛ! 2:2!
Н. Милич
Пас отдал
Е. Филипенко
79'
78'
Желтая карточка
А. Быков
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
B. Nastic
76'
ГОЛ! 1:2!
П. Нехайчик
Пас отдал
H. Moukam
70'
Замена
H. Moukam
️️️️
В. Тор Виллумсон
69'
64'
Замена
М. Гордейчук
️️️️
П. Седько
49'
ГОЛ! 0:2!
П. Савицкий
45'
Желтая карточка
Р. Юзепчук
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Седько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
6
Александар Филипович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
11
Виллум Тор Виллумсон
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Артем Быков
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
88
Aleksandr Volodko
ЦП
0
H. Moukam
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Динамо-Брест
0
M. Vitus
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
4-4-3
6
Филипович
24
Филипенко
15
32
Филипович
33
Нехайчик
14
Яблонский
11
Виллумсон
25
Бага
26
Милич
77
Щербицкий
15
Скавыш
4-1-2-1-2
1
Игнатович
77
Юзепчук
22
Павловец
34
2
Печенин
15
Кисляк
7
Быков
2
Тве
26
Седько
10
Лаптев
88
Савицкий
11
Виллумсон
0
0
11
Виллумсон
15
3
Бессмертный
3
Бессмертный
15
2
Печенин
0
0
2
Печенин
88
Савицкий
9
9
88
Савицкий
26
Седько
62
Гордейчук
62
Гордейчук
26
Седько
Остались в запасе
БАТЭ
Динамо-Брест
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
88
Aleksandr Volodko
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
17
Кирилл Черноок
АП
20
Олег Веретило
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
88
Aleksandr Volodko
ЦП
0
B. Dubajic
ЦФ
31
Антон Чичкан
ЦФ
Остались в запасе
17
Кирилл Черноок
АП
20
Олег Веретило
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча БАТЭ - Динамо-Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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