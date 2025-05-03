В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Нефтехимик». Игра состоится в Уфе, начало – в 15:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе находится на 15-й строчке в Первой лиге, набрав 29 очков. «Уфа» добыла 7 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений, разница мячей – 27:44.

Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:

27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;

20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0;

12.04.25 «Уфа» – «Алания» – 2:1.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 34 очка и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Кирилла Новикова добыли 8 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 28:32.

Предыдущие результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;

19.04.25 «Нефтехимик» – КАМАЗ – 0:0;

11.04.25 «Урал» – «Нефтехимик» – 3:2.

Личные встречи 19% (3) 31% (5) 50% (8) 8 Забитых мячей 17 0.5 В среднем за матч 1.06 2:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 31 тур Уфа 1 : 0 Нефтехимик Россия. Первая лига, 2 тур Нефтехимик 2 : 1 Уфа Россия. Первая лига, 33 тур Нефтехимик 2 : 0 Уфа Россия. Первая лига, 17 тур Уфа 0 : 0 Нефтехимик Россия. ФНЛ, 37 тур Уфа 1 : 1 Нефтехимик Россия. ФНЛ, 19 тур Нефтехимик 1 : 1 Уфа Россия. Кубок, 1/32 финала Уфа 0 : 1 Нефтехимик Россия. ФНЛ, 28 тур Уфа 2 : 0 Нефтехимик Россия. ФНЛ, 12 тур Нефтехимик 1 : 0 Уфа Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 31 тур Уфа 0 : 0 Нефтехимик Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур Нефтехимик 2 : 0 Уфа Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур Уфа 0 : 0 Нефтехимик Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур Уфа 0 : 1 Нефтехимик Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур Нефтехимик 4 : 1 Уфа Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 19 тур Уфа 1 : 0 Нефтехимик Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур Нефтехимик 2 : 0 Уфа

Прогноз на матч «Уфа» – «Нефтехимик»

Победа на 99% гарантирует «Нефтехимику» сохранение прописки в Первой лиге без стыковых матчей. «Уфа» опережает опасную зону всего на 1 очко, поэтому хозяевам победа нужнее. Прогноз – 2:1 с коэффициентом 11.00.