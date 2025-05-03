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Прогноз на точный счет матча «Уфа» – «Нефтехимик»: ФНЛ, 4 мая 2025

03 мая 2025 13:43
Уфа - Нефтехимик
04 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. Первая лига, 31 тур
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11.0
Прогноз – 2:1 победа «Уфы»
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В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Нефтехимик». Игра состоится в Уфе, начало – в 15:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе находится на 15-й строчке в Первой лиге, набрав 29 очков. «Уфа» добыла 7 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений, разница мячей – 27:44.

Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:

  • 27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
  • 20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0;
  • 12.04.25 «Уфа» – «Алания» – 2:1.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 34 очка и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Кирилла Новикова добыли 8 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 28:32.

Предыдущие результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

  • 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;
  • 19.04.25 «Нефтехимик» – КАМАЗ – 0:0;
  • 11.04.25 «Урал» – «Нефтехимик» – 3:2.

Личные встречи
19% (3)
31% (5)
50% (8)
8
Забитых мячей
17
0.5
В среднем за матч
1.06
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
Уфа
1 : 0
04.05.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 2 тур
Нефтехимик
2 : 1
21.07.2024
Уфа
Россия. Первая лига, 33 тур
Нефтехимик
2 : 0
27.05.2023
Уфа
Россия. Первая лига, 17 тур
Уфа
0 : 0
06.11.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Уфа
1 : 1
11.05.2014
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
1 : 1
18.10.2013
Уфа
Россия. Кубок, 1/32 финала
Уфа
0 : 1
01.09.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 28 тур
Уфа
2 : 0
15.04.2013
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.09.2012
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 31 тур
Уфа
0 : 0
18.04.2012
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Нефтехимик
2 : 0
10.08.2011
Уфа
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Уфа
0 : 0
18.05.2011
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Уфа
0 : 1
27.09.2010
Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Нефтехимик
4 : 1
26.06.2010
Уфа
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 19 тур
Уфа
1 : 0
16.08.2009
Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Нефтехимик
2 : 0
07.05.2009
Уфа
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Прогноз на матч «Уфа» – «Нефтехимик»

Победа на 99% гарантирует «Нефтехимику» сохранение прописки в Первой лиге без стыковых матчей. «Уфа» опережает опасную зону всего на 1 очко, поэтому хозяевам победа нужнее. Прогноз – 2:1 с коэффициентом 11.00.

11.0
Прогноз – 2:1 победа «Уфы»
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Автор: Орлов Максим
Россия. Первая лига Нефтехимик Уфа
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