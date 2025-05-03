В воскресенье, 4 мая, в 31-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Нефтехимик». Игра состоится в Уфе, начало – в 15:00 (мск).
«Уфа»
Команда Омари Тетрадзе находится на 15-й строчке в Первой лиге, набрав 29 очков. «Уфа» добыла 7 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений, разница мячей – 27:44.
Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:
- 27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0;
- 20.04.25 «Родина» – «Уфа» – 2:0;
- 12.04.25 «Уфа» – «Алания» – 2:1.
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» набрал 34 очка и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Кирилла Новикова добыли 8 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 28:32.
Предыдущие результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:
- 27.04.25 «Тюмень» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 19.04.25 «Нефтехимик» – КАМАЗ – 0:0;
- 11.04.25 «Урал» – «Нефтехимик» – 3:2.
Прогноз на матч «Уфа» – «Нефтехимик»
Победа на 99% гарантирует «Нефтехимику» сохранение прописки в Первой лиге без стыковых матчей. «Уфа» опережает опасную зону всего на 1 очко, поэтому хозяевам победа нужнее. Прогноз – 2:1 с коэффициентом 11.00.