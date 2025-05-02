В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги встречаются «Сочи» и «Арсенал». Игра состоится в Сочи, начало – в 17:00 (мск).

«Сочи»

Команда Роберта Морено набрала 53 очка и располагается на 4-й позиции в Первой лиге. «Сочи» добыли 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 48:29.

Последние результаты «Сочи» в Первой лиге:

26.04.25 «Чайка» – «Сочи» – 0:2;

20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0;

13.04.25 «Балтика» – «Сочи» – 2:0.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Александра Сторожука добыли 7 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 22:23.

Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:

27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;

20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1;

13.04.25 СКА Хабаровск – «Арсенал» – 1:0.

Личные встречи 50% (5) 20% (2) 30% (3) 19 Забитых мячей 10 1.9 В среднем за матч 1 5:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 31 тур Сочи 5 : 1 Арсенал Россия. Первая лига, 14 тур Арсенал 1 : 1 Сочи Россия. Премьер-лига, 19 тур Сочи 2 : 0 Арсенал Россия. Премьер-лига, 13 тур Арсенал 1 : 2 Сочи Россия. Премьер-лига, 20 тур Сочи 4 : 0 Арсенал Россия. Премьер-лига, 8 тур Арсенал 3 : 2 Сочи Россия. Премьер-лига, 20 тур Сочи 1 : 2 Арсенал Россия. Премьер-лига, 13 тур Арсенал 1 : 1 Сочи Россия. ФНЛ, 38 тур Арсенал 0 : 1 Сочи Россия. ФНЛ, 1 тур Сочи 0 : 1 Арсенал

Прогноз на матч «Сочи» – «Арсенал»

Сочинцам кровь из носу нужна победа в борьбе за выход в РПЛ. У «Арсенала» особой мотивации нет – разве что перспектива поставить подножку одному из лидеров. Прогноз на точный счет – 3:1.