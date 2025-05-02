В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги встречаются «Сочи» и «Арсенал». Игра состоится в Сочи, начало – в 17:00 (мск).
«Сочи»
Команда Роберта Морено набрала 53 очка и располагается на 4-й позиции в Первой лиге. «Сочи» добыли 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 48:29.
Последние результаты «Сочи» в Первой лиге:
- 26.04.25 «Чайка» – «Сочи» – 0:2;
- 20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0;
- 13.04.25 «Балтика» – «Сочи» – 2:0.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Александра Сторожука добыли 7 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 22:23.
Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:
- 27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;
- 20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1;
- 13.04.25 СКА Хабаровск – «Арсенал» – 1:0.
Прогноз на матч «Сочи» – «Арсенал»
Сочинцам кровь из носу нужна победа в борьбе за выход в РПЛ. У «Арсенала» особой мотивации нет – разве что перспектива поставить подножку одному из лидеров. Прогноз на точный счет – 3:1.