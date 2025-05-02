Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Сочи» – «Арсенал»: Первая Лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 13:09
Сочи - Арсенал
03 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. Первая лига, 31 тур
Перейти в онлайн матча
3.45
Прогноз на точный счет: победа Сочи – 3:1.
Сделать ставку

В субботу, 3 мая, в 31-м туре российской Первой лиги встречаются «Сочи» и «Арсенал». Игра состоится в Сочи, начало – в 17:00 (мск).

«Сочи»

Команда Роберта Морено набрала 53 очка и располагается на 4-й позиции в Первой лиге. «Сочи» добыли 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 48:29.

Последние результаты «Сочи» в Первой лиге:

  • 26.04.25 «Чайка» – «Сочи» – 0:2;
  • 20.04.25 «Сочи» – «Алания» – 4:0;
  • 13.04.25 «Балтика» – «Сочи» – 2:0.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Александра Сторожука добыли 7 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 22:23.

Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:

  • 27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1;
  • 20.04.25 «Шинник» – «Арсенал» – 2:1;
  • 13.04.25 СКА Хабаровск – «Арсенал» – 1:0.

Личные встречи
50% (5)
20% (2)
30% (3)
19
Забитых мячей
10
1.9
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 31 тур
Сочи
5 : 1
03.05.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 14 тур
Арсенал
1 : 1
13.10.2024
Сочи
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2 : 0
26.02.2022
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1 : 2
31.10.2021
Сочи
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4 : 0
27.02.2021
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3 : 2
20.09.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
1 : 2
01.03.2020
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1 : 1
20.10.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 38 тур
Арсенал
0 : 1
15.05.2014
Сочи
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0 : 1
07.07.2013
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч «Сочи» – «Арсенал»

Сочинцам кровь из носу нужна победа в борьбе за выход в РПЛ. У «Арсенала» особой мотивации нет – разве что перспектива поставить подножку одному из лидеров. Прогноз на точный счет – 3:1.

3.45
Прогноз на точный счет: победа Сочи – 3:1.
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. Первая лига Арсенал Сочи
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 