28 апреля на стадионе «Гюрсель Аксель» состоится матч 33-го тура турецкой Суперлиги между «Гезтепе» и «Истанбулом». Для хозяев это возможность наконец прервать затянувшуюся серию без побед, а для гостей – шанс укрепить свои позиции в зоне еврокубков. Обе команды подойдут к матчу с разным эмоциональным фоном, что делает противостояние особенно интересным.

«Гезтепе»

После 30 туров «Гезтепе» набрал 40 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда уже 11 матчей подряд не знает побед в Суперлиге. В последних 5 играх «Гезтепе» забил 5 голов (1 гол за матч в среднем) и пропустил 6 (1.2 гола за игру). Лучший бомбардир команды – Ромуло, который забил 15 голов в 28 матчах. При этом команда регулярно забивает на своeм поле, хотя часто и играет вничью, как это было в последних 4 домашних встречах.

«Истанбул»

«Истанбул» идeт на 6-й строчке с 48 очками после 30 туров. В последних 5 матчах команда забила 8 голов (1.6 гола за матч) и пропустила 5 (1 гол за игру). «Истанбул» побеждает в 4 последних матчах подряд и в каждом из них обязательно забивает. Кшиштоф Пионтек – главный голеадор команды, на его счету уже 30 мячей в 44 матчах. Гости находятся в хорошей форме и наверняка будут стремиться продолжить успешную серию.

Факты о командах

«Гезтепе»

Не выигрывает в 11 последних матчах.

В последних 5 матчах забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.2.

Ромуло – лучший бомбардир команды с 15 голами в 28 матчах.

«Истанбул»

Побеждает в 4 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах забивает 1.6 гола за матч и пропускает 1 гол за матч.

Кшиштоф Пионтек – лучший бомбардир с 30 голами в 44 матчах.

Личные встречи 36% (4) 9% (1) 55% (6) 11 Забитых мячей 18 1 В среднем за матч 1.64 2:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Турция. Суперлига, 14 тур Истанбул Башакшехир 4 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 23 тур Истанбул Башакшехир 1 : 2 Гезтепе Турция. Суперлига, 4 тур Гезтепе 2 : 1 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 25 тур Гезтепе 2 : 1 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 4 тур Истанбул Башакшехир 0 : 0 Гезтепе Турция. Суперлига, 25 тур Гезтепе 0 : 3 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 8 тур Истанбул Башакшехир 2 : 1 Гезтепе Турция. Суперлига, 30 тур Истанбул Башакшехир 0 : 2 Гезтепе Турция. Суперлига, 13 тур Гезтепе 0 : 2 Истанбул Башакшехир Турция. Суперлига, 24 тур Истанбул Башакшехир 2 : 0 Гезтепе Турция. Суперлига, 7 тур Гезтепе 1 : 2 Истанбул Башакшехир

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Истанбул»

На фоне текущей формы именно «Истанбул» выглядит фаворитом предстоящего поединка. Команда уверенно побеждает в последних матчах и показывает стабильную результативность. «Гезтепе» хоть и играет дома, но долгое отсутствие побед и регулярные проблемы в обороне снижают их шансы на успех. Ожидаем, что гости смогут забить минимум один-два мяча, воспользовавшись ошибками соперника. «Гезтепе», учитывая статистику домашних игр, также может отличиться, однако класс «Истанбула» в данный момент выше.

Исходя из текущей формы команд, логичной ставкой будет победа «Истанбула» или успех гостей с форой, а также ставка на общий высокий результативный матч.

Рекомендации для ставок: