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«Гезтепе» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2025 с коэффициентом 3.35

27 апреля 2025 9:45
Гезтепе - Истанбул Башакшехир
28 апр. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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3.35
Победа «Истанбула» – коэффициент 3.35
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28 апреля на стадионе «Гюрсель Аксель» состоится матч 33-го тура турецкой Суперлиги между «Гезтепе» и «Истанбулом». Для хозяев это возможность наконец прервать затянувшуюся серию без побед, а для гостей – шанс укрепить свои позиции в зоне еврокубков. Обе команды подойдут к матчу с разным эмоциональным фоном, что делает противостояние особенно интересным.

«Гезтепе»

После 30 туров «Гезтепе» набрал 40 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда уже 11 матчей подряд не знает побед в Суперлиге. В последних 5 играх «Гезтепе» забил 5 голов (1 гол за матч в среднем) и пропустил 6 (1.2 гола за игру). Лучший бомбардир команды – Ромуло, который забил 15 голов в 28 матчах. При этом команда регулярно забивает на своeм поле, хотя часто и играет вничью, как это было в последних 4 домашних встречах.

«Истанбул»

«Истанбул» идeт на 6-й строчке с 48 очками после 30 туров. В последних 5 матчах команда забила 8 голов (1.6 гола за матч) и пропустила 5 (1 гол за игру). «Истанбул» побеждает в 4 последних матчах подряд и в каждом из них обязательно забивает. Кшиштоф Пионтек – главный голеадор команды, на его счету уже 30 мячей в 44 матчах. Гости находятся в хорошей форме и наверняка будут стремиться продолжить успешную серию.

Факты о командах

«Гезтепе»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах.
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1 гол за матч и пропускает 1.2.
  • Ромуло – лучший бомбардир команды с 15 голами в 28 матчах.

«Истанбул»

  • Побеждает в 4 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах забивает 1.6 гола за матч и пропускает 1 гол за матч.
  • Кшиштоф Пионтек – лучший бомбардир с 30 голами в 44 матчах.

Личные встречи
36% (4)
9% (1)
55% (6)
11
Забитых мячей
18
1
В среднем за матч
1.64
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
30.11.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
22.01.2022
Гезтепе
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 1
12.09.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Гезтепе
2 : 1
14.02.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
03.10.2020
Гезтепе
Турция. Суперлига, 25 тур
Гезтепе
0 : 3
07.03.2020
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
19.10.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 30 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
26.04.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
0 : 2
26.11.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
03.03.2018
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Гезтепе
1 : 2
01.10.2017
Истанбул Башакшехир
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Прогноз на матч «Гезтепе» – «Истанбул»

На фоне текущей формы именно «Истанбул» выглядит фаворитом предстоящего поединка. Команда уверенно побеждает в последних матчах и показывает стабильную результативность. «Гезтепе» хоть и играет дома, но долгое отсутствие побед и регулярные проблемы в обороне снижают их шансы на успех. Ожидаем, что гости смогут забить минимум один-два мяча, воспользовавшись ошибками соперника. «Гезтепе», учитывая статистику домашних игр, также может отличиться, однако класс «Истанбула» в данный момент выше.

Исходя из текущей формы команд, логичной ставкой будет победа «Истанбула» или успех гостей с форой, а также ставка на общий высокий результативный матч.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Истанбула» – коэффициент 3.35
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Истанбула» больше 1.5 – коэффициент 2.30

3.35
Победа «Истанбула» – коэффициент 3.35
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Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Гезтепе
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