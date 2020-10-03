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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Гезтепе
Истанбул Башакшехир - Гезтепе: обзор матча 03 октября 2020
Истанбул Башакшехир
03.10.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Гезтепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Гезтепе
Желтая карточка
А. Епуряну
90'
+1
Замена
Э. Каракуш
️️️️
К. Понк
90'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Э. Кривелли
90'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Ба
83'
77'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
З. Трипич
Замена
М. Текдемир
️️️️
М. Топал
69'
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Каан Демир
69'
59'
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Б. Эмир
46'
Замена
Гильерме
️️️️
M. MossorÃ³
38'
Желтая карточка
З. Трипич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
89
Энес Каракуш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
12
Гильерме
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
3-2-1-1-3
34
Гюнок
24
Епуряну
26
Понк
33
Али Калдырым
9
Алексич
80
Кайсара
5
Топал
10
Вишча
27
Кривелли
19
Ба
70
Демир
4-5-1
70
Эгрибаят
33
Нукан
41
Эмир
7
Палули
33
Озтюрк
8
Айдогду
7
Акбунар
10
10
Трипич
20
Каян
12
Идейе
26
Понк
89
Каракуш
89
Каракуш
26
Понк
5
Топал
21
Текдемир
21
Текдемир
5
Топал
27
Кривелли
19
Озкан
19
Озкан
27
Кривелли
70
Демир
11
Фрей
11
Фрей
70
Демир
19
Ба
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
19
Ба
10
Трипич
27
Ндиайе
27
Ндиайе
10
Трипич
41
Эмир
68
Бурекович
68
Бурекович
41
Эмир
10
12
Гильерме
12
Гильерме
10
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
Главный тренер
Окан Бурук
66
Burak Süleyman
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
Остались в запасе
66
Burak Süleyman
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Гезтепе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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