Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Истанбул Башакшехир
Гезтепе - Истанбул Башакшехир: обзор матча 14 февраля 2021
Гезтепе
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
24'
С. Айдогду
52'
П. Зули (П)
59'
Д. Тюрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Истанбул Башакшехир
Замена
З. Трипич
️️️️
Х. Акбунар
88'
Замена
Тити
️️️️
А. Яхович
87'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
П. Зули
70'
Замена
М. Палули
️️️️
L. Gassama
64'
Замена
А. Эсити
️️️️
С. Айдогду
64'
63'
Замена
М. Топал
️️️️
Ю. Ндайшими
63'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
J. Fernandes
63'
Замена
Рафаэл
️️️️
M. Emin Sarikaya
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тюрук
Пас отдал
Х. Али Калдырым
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Зули
52'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
ГОЛ! 1:0!
С. Айдогду
Пас отдал
L. Gassama
24'
Желтая карточка
О. Нвободо
20'
16'
Желтая карточка
Л. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-1-3-2
70
Эгрибаят
33
Нукан
27
33
Озтюрк
41
Эмир
5
Нвободо
7
Акбунар
8
Айдогду
44
Зули
18
Яхович
27
Ндиайе
3-5-2
34
Гюнок
3
Дуарте
24
Епуряну
33
Али Калдырым
14
Окечукву
9
Тюрук
55
Ндайшими
10
19
Озкан
27
Кривелли
25
18
Яхович
4
Тити
4
Тити
18
Яхович
27
7
Палули
7
Палули
27
8
Айдогду
13
Эсити
13
Эсити
8
Айдогду
7
Акбунар
10
Трипич
10
Трипич
7
Акбунар
44
Зули
34
Диабате
34
Диабате
44
Зули
25
2
Рафаэл
2
Рафаэл
25
55
Ндайшими
5
Топал
5
Топал
55
Ндайшими
10
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
10
Остались в запасе
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Гезтепе - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+