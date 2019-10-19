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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Гезтепе
Истанбул Башакшехир - Гезтепе: обзор матча 19 октября 2019
Истанбул Башакшехир
19.10.2019, суббота, 17:30
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
11'
Ф. Гульбрандсен
11'
Ф. Гульбрандсен
90+1'
М. Шкртел
90+1'
М. Шкртел
64'
С. Айдогду
64'
С. Айдогду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Гезтепе
ГОЛ! 4:2!
М. Шкртел
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
М. Шкртел
90'
+1
85'
Замена
️️️️
Я. Озтекин
Замена
️️️️
Робиньо
83'
80'
Замена
️️️️
А. Каштру
Замена
️️️️
Д. Ба
73'
64'
ГОЛ! 2:2!
С. Айдогду
64'
ГОЛ! 2:1!
С. Айдогду
59'
Замена
️️️️
Х. Акбунар
50'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
50'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
49'
Желтая карточка
А. Озтюрк
Замена
️️️️
М. Топал
46'
Желтая карточка
Г. Инлер
44'
Желтая карточка
Г. Инлер
44'
42'
Желтая карточка
M. MossorÃ³
42'
Желтая карточка
М. Моссоро
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
А. Епуряну
11'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
А. Епуряну
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Гезтепе
22
Beto
ВР
34
Бету
ВР
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Гезтепе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Андре Каштру
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
9
Eren Derdiyok
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
37
Шкртел
80
Кайсара
88
Инлер
17
Кахведжи
10
Вишча
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
3-2-5-1-1
22
4
Тити
27
89
Гассама
41
Эмир
33
Озтюрк
10
8
Айдогду
71
Бийого Поко
8
Моссоро
99
7
Гюрлер
35
Джером
5
Топал
5
Топал
70
Робиньо
70
Робиньо
19
Ба
19
Ба
7
Озтекин
7
Озтекин
8
Каштру
8
Каштру
7
Акбунар
7
Акбунар
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
9
Eren Derdiyok
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
9
Eren Derdiyok
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Гезтепе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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