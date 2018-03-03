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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Гезтепе
Истанбул Башакшехир - Гезтепе: обзор матча 03 марта 2018
Истанбул Башакшехир
03.03.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Гезтепе
45+1'
А. Епуряну
81'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Гезтепе
ГОЛ! 2:0!
М. Эрдинг
Пас отдал
Э. Вишча
81'
65'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
45'
+1
Желтая карточка
С. Сариоглу
ГОЛ! 1:0!
А. Епуряну
Пас отдал
Э. Белезоглу
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Гезтепе
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-3-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
3
Клиши
21
Текдемир
24
Епуряну
25
Белезоглу
8
Моссоро
11
Фрей
10
Вишча
25
Адебайор
1-2-2
19
Гювенк
55
Сариоглу
21
Шахин
71
Бийого Поко
94
Гуффран
19
Ба
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
34
Мерт Гюнок
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
5
Оскар Скарионе
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Гезтепе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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