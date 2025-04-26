27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги состоится матч между «Кайсериспором» и «Ризеспором». Оба клуба набрали по 37 очков, занимая 13-е и 14-е места в турнире, и оба будут стремиться к победе, чтобы улучшить свою позицию в таблице. Однако формы команд значительно различаются.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» после 30 туров занимает 13-е место с 37 очками. В последних 5 играх команда забила 11 голов (в среднем 2.2 гола за матч), но пропустила 4 гола, что составляет 0.8 гола за матч. Команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 4 матчах «Кайсериспор» не проигрывает, что подчеркивает их стабильность. Лучший бомбардир – Дюкан Назон, который забил 7 голов в 28 матчах. В последних играх команда забивала в среднем более двух голов, что придаeт им уверенность перед этим матчем.

«Ризеспор»

«Ризеспор» также набрал 37 очков и занимает 14-е место после 30 туров. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола (0.6 гола за матч) и пропустила 7 (1.4 гола за матч). В последних 3 выездных матчах «Ризеспор» потерпел поражения, что подчеркивает их проблемы на чужом поле. Лучший бомбардир команды – Али Соу с 14 голами в 34 матчах. В последних играх атака команды не отличалась высокой результативностью, а оборона продолжала пропускать голы.

Факты о командах

«Кайсериспор»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

В последних 5 играх забивает 2.2 гола за матч и пропускает 0.8.

На домашнем стадионе команда стабильна и продолжает набирать очки.

«Ризеспор»

Проигрывает в 3 последних выездных матчах.

В последних 5 играх забивает 0.6 гола за матч и пропускает 1.4.

Проблемы в атаке и защите на выезде.

Личные встречи 35% (6) 24% (4) 41% (7) 19 Забитых мячей 24 1.12 В среднем за матч 1.41 4:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 14 тур Ризеспор 3 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 28 тур Ризеспор 3 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 9 тур Кайсериспор 3 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 33 тур Кайсериспор 1 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 14 тур Ризеспор 1 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 28 тур Кайсериспор 2 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 7 тур Ризеспор 1 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 31 тур Ризеспор 3 : 2 Кайсериспор Турция. Суперлига, 14 тур Кайсериспор 1 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 25 тур Ризеспор 3 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 8 тур Кайсериспор 2 : 2 Ризеспор Турция. Суперлига, 22 тур Ризеспор 2 : 4 Кайсериспор Турция. Суперлига, 5 тур Кайсериспор 2 : 1 Ризеспор Турция. Суперлига, 27 тур Ризеспор 0 : 0 Кайсериспор Турция. Суперлига, 10 тур Кайсериспор 0 : 0 Ризеспор Турция. Супер-Лига, 29 тур Кайсериспор 0 : 2 Ризеспор Турция. Супер-Лига, 12 тур Ризеспор 0 : 2 Кайсериспор

Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Ризеспор»

«Кайсериспор» в последних играх продемонстрировал хорошую атакующую игру и стабильную оборону. Команда забивает в среднем 2.2 гола за матч и продолжает набирать очки, не проигрывая в 4 последних играх. В то же время, «Ризеспор» не показывает хороших результатов в выездных матчах, а их оборона продолжает пропускать голы. На выезде «Ризеспор» страдает от недостаточной результативности и слабой защиты, что делает их уязвимыми в предстоящей встрече.

Прогнозируем победу «Кайсериспора», который продемонстрирует хорошую игру в атаке и обороне, а «Ризеспор» вряд ли сможет оказать сопротивление на выезде.

Рекомендации для ставок: