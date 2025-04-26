27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги состоится матч между «Кайсериспором» и «Ризеспором». Оба клуба набрали по 37 очков, занимая 13-е и 14-е места в турнире, и оба будут стремиться к победе, чтобы улучшить свою позицию в таблице. Однако формы команд значительно различаются.
«Кайсериспор»
«Кайсериспор» после 30 туров занимает 13-е место с 37 очками. В последних 5 играх команда забила 11 голов (в среднем 2.2 гола за матч), но пропустила 4 гола, что составляет 0.8 гола за матч. Команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 4 матчах «Кайсериспор» не проигрывает, что подчеркивает их стабильность. Лучший бомбардир – Дюкан Назон, который забил 7 голов в 28 матчах. В последних играх команда забивала в среднем более двух голов, что придаeт им уверенность перед этим матчем.
«Ризеспор»
«Ризеспор» также набрал 37 очков и занимает 14-е место после 30 туров. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола (0.6 гола за матч) и пропустила 7 (1.4 гола за матч). В последних 3 выездных матчах «Ризеспор» потерпел поражения, что подчеркивает их проблемы на чужом поле. Лучший бомбардир команды – Али Соу с 14 голами в 34 матчах. В последних играх атака команды не отличалась высокой результативностью, а оборона продолжала пропускать голы.
Факты о командах
«Кайсериспор»
- Не проигрывает в 4 последних матчах.
- В последних 5 играх забивает 2.2 гола за матч и пропускает 0.8.
- На домашнем стадионе команда стабильна и продолжает набирать очки.
«Ризеспор»
- Проигрывает в 3 последних выездных матчах.
- В последних 5 играх забивает 0.6 гола за матч и пропускает 1.4.
- Проблемы в атаке и защите на выезде.
Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Ризеспор»
«Кайсериспор» в последних играх продемонстрировал хорошую атакующую игру и стабильную оборону. Команда забивает в среднем 2.2 гола за матч и продолжает набирать очки, не проигрывая в 4 последних играх. В то же время, «Ризеспор» не показывает хороших результатов в выездных матчах, а их оборона продолжает пропускать голы. На выезде «Ризеспор» страдает от недостаточной результативности и слабой защиты, что делает их уязвимыми в предстоящей встрече.
Прогнозируем победу «Кайсериспора», который продемонстрирует хорошую игру в атаке и обороне, а «Ризеспор» вряд ли сможет оказать сопротивление на выезде.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кайсериспора» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
- Оба забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Кайсериспора» больше 1.5 – коэффициент 2.10