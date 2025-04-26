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«Кайсериспор» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

26 апреля 2025 13:09
Кайсериспор - Ризеспор
27 апр. 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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2.0
Победа «Кайсериспора» – коэффициент 2.00
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27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги состоится матч между «Кайсериспором» и «Ризеспором». Оба клуба набрали по 37 очков, занимая 13-е и 14-е места в турнире, и оба будут стремиться к победе, чтобы улучшить свою позицию в таблице. Однако формы команд значительно различаются.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» после 30 туров занимает 13-е место с 37 очками. В последних 5 играх команда забила 11 голов (в среднем 2.2 гола за матч), но пропустила 4 гола, что составляет 0.8 гола за матч. Команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 4 матчах «Кайсериспор» не проигрывает, что подчеркивает их стабильность. Лучший бомбардир – Дюкан Назон, который забил 7 голов в 28 матчах. В последних играх команда забивала в среднем более двух голов, что придаeт им уверенность перед этим матчем.

«Ризеспор»

«Ризеспор» также набрал 37 очков и занимает 14-е место после 30 туров. В последних 5 играх команда забила всего 3 гола (0.6 гола за матч) и пропустила 7 (1.4 гола за матч). В последних 3 выездных матчах «Ризеспор» потерпел поражения, что подчеркивает их проблемы на чужом поле. Лучший бомбардир команды – Али Соу с 14 голами в 34 матчах. В последних играх атака команды не отличалась высокой результативностью, а оборона продолжала пропускать голы.

Факты о командах

«Кайсериспор»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает 2.2 гола за матч и пропускает 0.8.
  • На домашнем стадионе команда стабильна и продолжает набирать очки.

«Ризеспор»

  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах.
  • В последних 5 играх забивает 0.6 гола за матч и пропускает 1.4.
  • Проблемы в атаке и защите на выезде.

Личные встречи
35% (6)
24% (4)
41% (7)
19
Забитых мячей
24
1.12
В среднем за матч
1.41
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
3 : 0
01.12.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
3 : 0
02.03.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
3 : 1
21.10.2023
Ризеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 1
15.04.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
1 : 0
27.11.2021
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
2 : 1
03.03.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
1 : 0
01.11.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Ризеспор
3 : 2
09.07.2020
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Кайсериспор
1 : 0
09.12.2019
Ризеспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
3 : 0
10.03.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Кайсериспор
2 : 2
06.10.2018
Ризеспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 4
24.02.2017
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 1
25.09.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Ризеспор
0 : 0
04.04.2016
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Кайсериспор
0 : 0
28.10.2015
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Кайсериспор
0 : 2
12.04.2014
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Ризеспор
0 : 2
23.11.2013
Кайсериспор
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Прогноз на матч «Кайсериспор» – «Ризеспор»

«Кайсериспор» в последних играх продемонстрировал хорошую атакующую игру и стабильную оборону. Команда забивает в среднем 2.2 гола за матч и продолжает набирать очки, не проигрывая в 4 последних играх. В то же время, «Ризеспор» не показывает хороших результатов в выездных матчах, а их оборона продолжает пропускать голы. На выезде «Ризеспор» страдает от недостаточной результативности и слабой защиты, что делает их уязвимыми в предстоящей встрече.

Прогнозируем победу «Кайсериспора», который продемонстрирует хорошую игру в атаке и обороне, а «Ризеспор» вряд ли сможет оказать сопротивление на выезде.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Кайсериспора» – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Кайсериспора» больше 1.5 – коэффициент 2.10

2.0
Победа «Кайсериспора» – коэффициент 2.00
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Ризеспор Кайсериспор
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