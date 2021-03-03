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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Ризеспор
Кайсериспор - Ризеспор: обзор матча 03 марта 2021
Кайсериспор
03.03.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
48'
К. Мухар
77'
И. Парлак
73'
Б. Самудио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Ризеспор
Замена
E. Demir
️️️️
Д. Аврамовски
90'
+2
Замена
N. Korkmaz
️️️️
А. Леннон
90'
+1
86'
Замена
F.
️️️️
С. Ай
Замена
M. Okutan
️️️️
П. Энрике
83'
Замена
C. Sapunaru
️️️️
Д. Аттама
82'
ГОЛ! 2:1!
И. Парлак
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
Б. Самудио
Пас отдал
Ф. Болдрин
67'
Замена
О. Булут
️️️️
Ф. Байано
67'
Замена
М. Шкода
️️️️
А. Содерлунд
Замена
И. Парлак
️️️️
A. Maglica
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Мухар
Пас отдал
A. Maglica
48'
46'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Д. Мельняк
46'
Замена
Б. Самудио
️️️️
Д. Джокович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Anton Maglica
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
24
Melih Okutan
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
11
Fernando
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
3-1-4-1-1
80
Алемдар
16
Бехич
15
4
Коловециос
3
Аттама
73
Мухар
27
Аврамовски
7
Энрике
12
Леннон
28
Дживелек
99
4-5-1
23
Аккан
3
Тальби
5
Мерья
17
Мельняк
5
Ай
5
Дурак
27
Байано
52
Сабо
88
Джокович
10
Болдрин
16
Содерлунд
12
Леннон
77
77
12
Леннон
7
Энрике
24
24
7
Энрике
3
Аттама
22
22
3
Аттама
99
23
Парлак
23
Парлак
99
27
Аврамовски
14
14
27
Аврамовски
17
Мельняк
12
Кейбаши
12
Кейбаши
17
Мельняк
27
Байано
6
Булут
6
Булут
27
Байано
5
Ай
11
11
5
Ай
88
Джокович
81
Самудио
81
Самудио
88
Джокович
16
Содерлунд
7
Шкода
7
Шкода
16
Содерлунд
Остались в запасе
Кайсериспор
Ризеспор
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
66
Эмир Дилавер
ЦП
30
Zafer Gorgen
ВР
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Остались в запасе
66
Эмир Дилавер
ЦП
30
Zafer Gorgen
ВР
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Кайсериспор - Ризеспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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