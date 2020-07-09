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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Кайсериспор
Ризеспор - Кайсериспор: обзор матча 09 июля 2020
Ризеспор
09.07.2020, четверг, 18:30
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Кайсериспор
11'
Б. Самудио
90+1'
Д. Гармаш
90+3'
И. Фернандеш
32'
D. Angelo
86'
A. Kravets (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Кайсериспор
ГОЛ! 3:2!
И. Фернандеш
Пас отдал
Ф. Болдрин
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Д. Гармаш
90'
+1
Замена
A. Koc
️️️️
Д. Мельняк
88'
Замена
A. Akkaynak
️️️️
O. Ovacikli
88'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
A. Kravets
83'
Желтая карточка
H. HÃ¼seyin Acar
83'
Замена
B. Rienstra
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
Замена
А. Борячук
️️️️
А. Ветрих
80'
75'
Вторая желтая
Г. Кампаньяро
71'
Замена
M. Situm
️️️️
M. Mesanovic
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Дурак
71'
68'
Замена
М. Лопеш
️️️️
Я. Субаши
53'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
Y. Sasse
46'
Желтая карточка
А. Ветрих
43'
32'
ГОЛ! 1:1!
D. Angelo
Желтая карточка
O. Ovacikli
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Самудио
Пас отдал
O. Ovacikli
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Ризеспор
95
Bogachan Kazmaz
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
8
Atakan Akkaynak
ЦФ
97
Muhammet Celik
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
4-4-2
13
53
3
Тальби
17
Мельняк
14
Фернандеш
10
Болдрин
5
Дурак
4
Ветрих
31
81
Самудио
7
Шкода
4-1-3-2
1
22
3
3
Субаши
20
Квржич
15
Кампаньяро
8
97
43
Менса
0
9
53
8
8
53
17
Мельняк
35
35
17
Мельняк
31
82
82
31
5
Дурак
19
Гармаш
19
Гармаш
5
Дурак
4
Ветрих
23
Борячук
23
Борячук
4
Ветрих
3
Субаши
13
Лопеш
13
Лопеш
3
Субаши
8
38
38
8
9
18
18
9
Остались в запасе
Ризеспор
Кайсериспор
97
Muhammet Celik
ЦФ
95
Bogachan Kazmaz
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
97
Muhammet Celik
ЦФ
95
Bogachan Kazmaz
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Mert Kula
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Omer Uzun
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Ризеспор - Кайсериспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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