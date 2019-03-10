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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Кайсериспор
Ризеспор - Кайсериспор: обзор матча 10 марта 2019
Ризеспор
10.03.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Кайсериспор
22'
В. Мурики
66'
В. Мурики (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Кайсериспор
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Мурики
66'
Желтая карточка
В. Мурики
38'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
30'
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
22'
3'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Кайсериспор
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
1-4-2
23
Аккан
15
Авазим
5
Дурак
10
Болдрин
14
Окечукву
6
Чагыран
30
Умар
19
Мурики
3-2-2
1
Лунг
89
Тюран
27
Кана-Бийик
22
Сэпунару
9
Чери
9
Тюрук
9
Булут
11
Кравец
Остались в запасе
Ризеспор
Кайсериспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Ризеспор - Кайсериспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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