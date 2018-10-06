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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Ризеспор
Кайсериспор - Ризеспор: обзор матча 06 октября 2018
Кайсериспор
06.10.2018, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ризеспор
62'
Т. Чери (П)
73'
У. Булут
86'
А. Камдали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Ризеспор
90'
+4
Желтая карточка
О. Оваджикли
90'
Желтая карточка
А. Гладкий
86'
ГОЛ! 2:1!
А. Камдали
Пас отдал
В. Мурики
ГОЛ! 2:0!
У. Булут
Пас отдал
С. Варела
73'
Желтая карточка
С. Лунг
65'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Чери
62'
Красная карточка
Р. Ротман
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Кайсериспор
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Ризеспор
1
Самир Уйкани
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
2-3-2
1
Лунг
22
Сэпунару
89
Тюран
4
Ротман
43
Менса
9
Чери
9
Булут
7
Басачикоглу
4-2-2
23
Аккан
54
Услу
14
Брабец
77
Оваджикли
8
Камдали
10
Болдрин
6
Чагыран
19
Мурики
30
Умар
Остались в запасе
Кайсериспор
Ризеспор
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
1
Самир Уйкани
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Кайсериспор - Ризеспор
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
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