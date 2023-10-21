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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Ризеспор
Кайсериспор - Ризеспор: обзор матча 21 октября 2023
Кайсериспор
21.10.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Ризеспор
31'
М. Тиам
65'
М. Тиам (П)
89'
М. Тиам (П)
71'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Ризеспор
Желтая карточка
Ж. Жанвье
90'
+4
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Кароль
90'
+3
Желтая карточка
М. Тиам
90'
+1
Замена
Ж. Жанвье
️️️️
А. Боа Морте
90'
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
О. Кеман
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Тиам
89'
87'
Желтая карточка
М. Минчев
Замена
Я. Ака
️️️️
А. Карими
81'
Замена
А. Узодимма
️️️️
М. Кардозу
80'
77'
Замена
Х. Аликулов
️️️️
Э. Топджу
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Зекири
70'
Замена
Я. Лайне
️️️️
Д. Варесанович
70'
Замена
А. Зекири
️️️️
B. Keser
Желтая карточка
К. Йилмаз
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Тиам
65'
58'
Замена
К. Хойер
️️️️
H. Ibrahim Pehlivan
Желтая карточка
Л. Кароль
57'
56'
Желтая карточка
Д. Варесанович
Желтая карточка
А. Боа Морте
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Тиам
Пас отдал
М. Кардозу
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
6
Али Карими
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
77
Алтин Зекири
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
2-1-4-3
25
Баязит
23
Кароль
5
Хосейни
3
Аттама
8
Кеман
9
Тиам
8
Йилмаз
6
Карими
25
Саздаги
20
Кардозу
10
Боа Морте
3-3-2-2
23
Аккан
4
Мокши
37
Шахин
3
10
Олавоин
7
26
Шелви
7
Сауэр
8
Варесанович
53
Топджу
19
Гайч
10
Боа Морте
17
Жанвье
17
Жанвье
10
Боа Морте
8
Кеман
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
8
Кеман
20
Кардозу
19
Узодимма
19
Узодимма
20
Кардозу
6
Карими
79
Ака
79
Ака
6
Карими
23
Кароль
13
Баокен
13
Баокен
23
Кароль
3
5
Хойер
5
Хойер
3
53
Топджу
2
Аликулов
2
Аликулов
53
Топджу
8
Варесанович
14
Лайне
14
Лайне
8
Варесанович
7
77
Зекири
77
Зекири
7
Остались в запасе
Кайсериспор
Ризеспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
90
Синан Османоглу
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Кайсериспор - Ризеспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
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