22 апреля на стадионе Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium состоится матч 29-го тура Саудовской Премьер-лиги между «Дамаком» и «Аль-Насром». Хозяева сражаются за уверенное место в середине таблицы, в то время как гости пытаются не упустить третью позицию и сохранить шанс на борьбу за серебро. На бумаге фаворит очевиден, однако статистика «Дамака» дома не даeт поводов для недооценки.

«Дамак»

Клуб занимает 11-е место в таблице, имея в активе 31 очко. В последних пяти турах команда забила 4 мяча и пропустила 5. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, что говорит о слабой реализации моментов. При этом оборона показывает более стабильную игру, позволяя соперникам забивать не более одного мяча за матч в среднем.

Лидером атак остаeтся Жорж-Кевин Нкуду с 13 голами в 24 матчах. Победа над «Аль-Холудом» со счeтом 3:1 в последнем туре вдохновила команду, но стабильности всe ещe не хватает – перед этим было два матча без забитых голов. Основная проблема «Дамака» – неспособность навязать игру соперникам из верхней части таблицы.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» идeт на 3-й позиции с 57 очками. Команда забивает в 21 матче подряд и в среднем поражает ворота соперников 2.40 раза за игру. Даже несмотря на поражение от «Аль-Кадисии» в последнем туре (1:2), команда сохраняет атакующий импульс и опасна с первых минут.

Криштиану Роналду продолжает быть главным козырем клуба – 32 мяча в 36 матчах, высокая реализация, активность на протяжении всей игры. Однако оборона «Аль-Насра» не безупречна – в шести последних матчах команда стабильно пропускает, а три гола от «Аль-Хилаля» подтверждают уязвимость при быстрых атаках.

Факты о командах:

«Дамак»

11-е место, 31 очко.

В последних 5 матчах: 0.80 гола забито, 1.00 – пропущено.

Нкуду – 13 голов в сезоне.

2 победы в последних 5 матчах.

«Аль-Наср»

3-е место, 57 очков.

21 матч с голами подряд.

В последних 5 матчах: 2.40 гола забито, 1.00 – пропущено.

Роналду – 32 мяча в 36 играх.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (4) 3 Забитых мячей 8 0.75 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Дамак 2 : 3 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Наср 2 : 0 Дамак Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур Дамак 0 : 1 Аль-Наср Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур Аль-Наср 2 : 1 Дамак

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Наср»

«Аль-Наср» предсказуемо будет первым номером, создавая давление через фланги и длинные передачи на Роналду. «Дамак» попытается действовать от обороны, рассчитывая на контратаки и ошибки соперника в центре поля. Однако класс и глубина состава гостей должны сказаться. Учитывая не самую надeжную оборону обеих команд, вероятен обмен голами, но финальное слово – за «Аль-Насром».

Рекомендации для ставок: