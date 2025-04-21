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«Дамак» – «Аль-Наср»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2025 с коэффициентом 1.82

21 апреля 2025 8:00
Дамак - Аль-Наср
22 апр. 2025, вторник 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
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1.82
Победа «Аль-Насра» с форой -1 – коэфф. - 1.82
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22 апреля на стадионе Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium состоится матч 29-го тура Саудовской Премьер-лиги между «Дамаком» и «Аль-Насром». Хозяева сражаются за уверенное место в середине таблицы, в то время как гости пытаются не упустить третью позицию и сохранить шанс на борьбу за серебро. На бумаге фаворит очевиден, однако статистика «Дамака» дома не даeт поводов для недооценки.

«Дамак»

Клуб занимает 11-е место в таблице, имея в активе 31 очко. В последних пяти турах команда забила 4 мяча и пропустила 5. Средняя результативность – 0.80 гола за игру, что говорит о слабой реализации моментов. При этом оборона показывает более стабильную игру, позволяя соперникам забивать не более одного мяча за матч в среднем.

Лидером атак остаeтся Жорж-Кевин Нкуду с 13 голами в 24 матчах. Победа над «Аль-Холудом» со счeтом 3:1 в последнем туре вдохновила команду, но стабильности всe ещe не хватает – перед этим было два матча без забитых голов. Основная проблема «Дамака» – неспособность навязать игру соперникам из верхней части таблицы.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» идeт на 3-й позиции с 57 очками. Команда забивает в 21 матче подряд и в среднем поражает ворота соперников 2.40 раза за игру. Даже несмотря на поражение от «Аль-Кадисии» в последнем туре (1:2), команда сохраняет атакующий импульс и опасна с первых минут.

Криштиану Роналду продолжает быть главным козырем клуба – 32 мяча в 36 матчах, высокая реализация, активность на протяжении всей игры. Однако оборона «Аль-Насра» не безупречна – в шести последних матчах команда стабильно пропускает, а три гола от «Аль-Хилаля» подтверждают уязвимость при быстрых атаках.

Факты о командах:

«Дамак»

  • 11-е место, 31 очко.
  • В последних 5 матчах: 0.80 гола забито, 1.00 – пропущено.
  • Нкуду – 13 голов в сезоне.
  • 2 победы в последних 5 матчах.

«Аль-Наср»

  • 3-е место, 57 очков.
  • 21 матч с голами подряд.
  • В последних 5 матчах: 2.40 гола забито, 1.00 – пропущено.
  • Роналду – 32 мяча в 36 играх.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (4)
3
Забитых мячей
8
0.75
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Дамак
2 : 3
22.04.2025
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
2 : 0
29.11.2024
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Дамак
0 : 1
05.04.2024
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Наср
2 : 1
21.10.2023
Дамак

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Наср»

«Аль-Наср» предсказуемо будет первым номером, создавая давление через фланги и длинные передачи на Роналду. «Дамак» попытается действовать от обороны, рассчитывая на контратаки и ошибки соперника в центре поля. Однако класс и глубина состава гостей должны сказаться. Учитывая не самую надeжную оборону обеих команд, вероятен обмен голами, но финальное слово – за «Аль-Насром».

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Аль-Насра» с форой -1 – коэффициент 1.82
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Гол Криштиану Роналду – коэффициент 1.65

1.82
Победа «Аль-Насра» с форой -1 – коэфф. - 1.82
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Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига
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