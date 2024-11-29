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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Дамак
Аль-Наср - Дамак: обзор матча 29 ноября 2024
Аль-Наср
29.11.2024, пятница, 17:40
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Дамак
17'
К. Роналду (П)
79'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Дамак
90'
+3
Желтая карточка
М. Аль-Немер
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
А. аль-Хаибари
90'
+1
Замена
А. Мухтар
️️️️
М. Брозович
90'
82'
Замена
А. Аль-Обейд
️️️️
Ф. Камано
81'
Замена
М. Аль-Немер
️️️️
Д. Саяр Аль-Анази
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
79'
76'
Желтая карточка
Д. Саяр Аль-Анази
Замена
А. Ладжами
️️️️
М. Симакан
69'
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Мане
69'
62'
Замена
Н. Аль-Рашиди
️️️️
С. Аль-Хавсави
Замена
Талиска
️️️️
А. Габриэль
62'
59'
Замена
М. Аль-Хайбари
️️️️
Х. Аль-Гамди
56'
Красная карточка
А. Бедран
36'
Желтая карточка
С. Аль-Хавсави
Желтая карточка
С. Мане
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дамак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
95
A. Fallatah
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
94
Талиска
АП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
19
Thamer
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
20
Габриэль
7
Роналду
3-2-2-1-2
97
Аль-Бухари
21
Аль-Анази
15
Шафаи
3
Бедран
6
Абдулла
12
Аль-Хавсави
95
14
Н'Куду
40
Камано
90
Аль-Гамди
13
Диалло
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
77
Брозович
8
Мухтар
8
Мухтар
77
Брозович
20
Габриэль
94
Талиска
94
Талиска
20
Габриэль
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
40
Камано
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
40
Камано
12
Аль-Хавсави
4
Аль-Рашиди
4
Аль-Рашиди
12
Аль-Хавсави
90
Аль-Гамди
67
Аль-Хайбари
67
Аль-Хайбари
90
Аль-Гамди
21
Аль-Анази
75
Аль-Немер
75
Аль-Немер
21
Аль-Анази
Остались в запасе
Аль-Наср
Дамак
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Флориан Ницэ
ВР
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
19
Thamer
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
18
Ахмед Хариси
ЦП
19
Thamer
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Наср - Дамак
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
22
12
Офсайды
3
0
Количество передач
537
332
Сейвы
6
1
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Аль-Авивал
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