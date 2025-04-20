21 апреля на стадионе «Монтиливи» состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» на своем поле примет «Бетис». Каталонцы ведут борьбу за выживание и нуждаются в очках, в то время как «Бетис» стремится закрепиться в еврокубковой зоне. Обе команды подходят к игре с разным настроением, но с явными проблемами в обороне.

«Жирона»

«Жирона» находится на 16-й строчке и имеет в активе 34 очка после 31 тура. Команда проиграла три матча подряд, включая недавнее поражение от «Осасуны» (1:2), и не может похвастаться стабильной игрой в обороне. В 12 последних турах коллектив неизменно пропускал, что делает их уязвимыми в матчах с командами с активной атакой. За последние 5 матчей «Жирона» забила лишь 4 гола и пропустила 9 – в среднем 1.80 мяча в свои ворота за игру.

Атака также оставляет желать лучшего: Кристиан Стуани остается лучшим бомбардиром с 6 мячами, но он не забивает уже несколько игр подряд, и общее качество завершающей стадии у команды хромает. Важным фактором может стать домашняя поддержка, ведь на «Монтиливи» «Жирона» играет увереннее.

«Бетис»

«Бетис» занимает шестое место с 48 очками и остается в зоне еврокубков. Несмотря на минимальное поражение от «Вильярреала» в прошлом туре, андалусийцы показывают стабильную результативность – 12 матчей подряд они не уходят с поля без гола. Седрик Бакамбу лидирует в атаке с 10 мячами, и в целом линия нападения выглядит убедительно.

За 5 последних матчей «Бетис» забил 7 голов (в среднем 1.40 за игру), но и пропустил 5 – команда не слишком надежна в защите, особенно в выездных встречах. Тем не менее, против таких соперников, как «Жирона», коллектив обычно чувствует себя уверенно, благодаря лучшей организации и игровому балансу.

Факты о командах

«Жирона»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 12 последних матчах

В среднем 0.80 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)

В среднем 1.80 пропущенных гола за игру

«Бетис»

Забивает в 12 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 4 из 5 последних игр

Побед не было в двух последних матчах во всех турнирах

Личные встречи 8% (1) 25% (3) 67% (8) 14 Забитых мячей 23 1.17 В среднем за матч 1.92 3:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 32 тур Жирона 1 : 3 Бетис Испания. Примера, 1 тур Бетис 1 : 1 Жирона Испания. Примера, 30 тур Жирона 3 : 2 Бетис Испания. Примера, 18 тур Бетис 1 : 1 Жирона Испания. Примера, 37 тур Жирона 1 : 2 Бетис Испания. Примера, 6 тур Бетис 2 : 1 Жирона Испания. Примера, 20 тур Бетис 3 : 2 Жирона Испания. Примера, 6 тур Жирона 0 : 1 Бетис Испания. Примера, 32 тур Жирона 0 : 1 Бетис Испания. Примера, 13 тур Бетис 2 : 2 Жирона Испания. Сегунда, 26 тур Бетис 2 : 1 Жирона Испания. Сегунда, 5 тур Жирона 1 : 3 Бетис

Прогноз на матч «Жирона» – «Бетис»

Учитывая текущую форму обеих команд, «Бетис» смотрится фаворитом: они играют результативно, имеют мотивацию закрепиться в зоне еврокубков и явно превосходят соперника по организации игры. У «Жироны» сейчас спад – и в игре, и в результатах. Тем не менее, команда дома часто цепляется за гол, особенно против открытых соперников.

Исходя из статистики, стоит ждать открытого футбола с шансами у обеих ворот. Ожидаем обмен голами и возможную победу гостей.

Рекомендованные ставки: