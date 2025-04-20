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«Жирона» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 2.40

20 апреля 2025 8:55
Жирона - Бетис
21 апр. 2025, понедельник 22:00 | Испания. Примера, 32 тур
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2.4
Победа «Бетиса» – коэффициент 2.40
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21 апреля на стадионе «Монтиливи» состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» на своем поле примет «Бетис». Каталонцы ведут борьбу за выживание и нуждаются в очках, в то время как «Бетис» стремится закрепиться в еврокубковой зоне. Обе команды подходят к игре с разным настроением, но с явными проблемами в обороне.

«Жирона»

«Жирона» находится на 16-й строчке и имеет в активе 34 очка после 31 тура. Команда проиграла три матча подряд, включая недавнее поражение от «Осасуны» (1:2), и не может похвастаться стабильной игрой в обороне. В 12 последних турах коллектив неизменно пропускал, что делает их уязвимыми в матчах с командами с активной атакой. За последние 5 матчей «Жирона» забила лишь 4 гола и пропустила 9 – в среднем 1.80 мяча в свои ворота за игру.

Атака также оставляет желать лучшего: Кристиан Стуани остается лучшим бомбардиром с 6 мячами, но он не забивает уже несколько игр подряд, и общее качество завершающей стадии у команды хромает. Важным фактором может стать домашняя поддержка, ведь на «Монтиливи» «Жирона» играет увереннее.

«Бетис»

«Бетис» занимает шестое место с 48 очками и остается в зоне еврокубков. Несмотря на минимальное поражение от «Вильярреала» в прошлом туре, андалусийцы показывают стабильную результативность – 12 матчей подряд они не уходят с поля без гола. Седрик Бакамбу лидирует в атаке с 10 мячами, и в целом линия нападения выглядит убедительно.

За 5 последних матчей «Бетис» забил 7 голов (в среднем 1.40 за игру), но и пропустил 5 – команда не слишком надежна в защите, особенно в выездных встречах. Тем не менее, против таких соперников, как «Жирона», коллектив обычно чувствует себя уверенно, благодаря лучшей организации и игровому балансу.

Факты о командах

«Жирона»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 12 последних матчах
  • В среднем 0.80 гола за игру в атаке (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.80 пропущенных гола за игру

«Бетис»

  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 4 из 5 последних игр
  • Побед не было в двух последних матчах во всех турнирах

Личные встречи
8% (1)
25% (3)
67% (8)
14
Забитых мячей
23
1.17
В среднем за матч
1.92
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 32 тур
Жирона
1 : 3
21.04.2025
Бетис
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 1
15.08.2024
Жирона
Испания. Примера, 30 тур
Жирона
3 : 2
31.03.2024
Бетис
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1 : 1
21.12.2023
Жирона
Испания. Примера, 37 тур
Жирона
1 : 2
28.05.2023
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
2 : 1
18.09.2022
Жирона
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
3 : 2
20.01.2019
Жирона
Испания. Примера, 6 тур
Жирона
0 : 1
27.09.2018
Бетис
Испания. Примера, 32 тур
Жирона
0 : 1
13.04.2018
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
2 : 2
25.11.2017
Жирона
Испания. Сегунда, 26 тур
Бетис
2 : 1
21.02.2015
Жирона
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 3
21.09.2014
Бетис
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Прогноз на матч «Жирона» – «Бетис»

Учитывая текущую форму обеих команд, «Бетис» смотрится фаворитом: они играют результативно, имеют мотивацию закрепиться в зоне еврокубков и явно превосходят соперника по организации игры. У «Жироны» сейчас спад – и в игре, и в результатах. Тем не менее, команда дома часто цепляется за гол, особенно против открытых соперников.

Исходя из статистики, стоит ждать открытого футбола с шансами у обеих ворот. Ожидаем обмен голами и возможную победу гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бетиса» – коэффициент 2.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.4
Победа «Бетиса» – коэффициент 2.40
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Бетис Жирона
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