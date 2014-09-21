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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Жирона - Бетис
Жирона - Бетис: обзор матча 21 сентября 2014
Жирона
21.09.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 3
Завершен
Бетис
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Статистика матча Жирона - Бетис
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Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
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Испания. Сегунда, 14 тур
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1 : 2
14.11.2026
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0 : 1
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