Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Жирона
Бетис - Жирона: обзор матча 21 декабря 2023
Бетис
21.12.2023, четверг, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
88'
Г. Пеццелла
39'
А. Довбик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Жирона
ГОЛ! 1:1!
Г. Пеццелла
88'
82'
Желтая карточка
А. Гарсия
79'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Я. Коуто
79'
Замена
Д. Солис
️️️️
Савиньо
Замена
С. Альтимира
️️️️
М. Рока
66'
Замена
Э. Абде
️️️️
Родри
66'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
66'
65'
Замена
Порту
️️️️
П. Торре
64'
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Довбик
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
46'
Желтая карточка
М. Рока
45'
+6
Желтая карточка
А. Гуардадо
45'
+3
44'
Желтая карточка
А. Довбик
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Довбик
34'
Замена
Хуанпе
️️️️
Д. Лопес
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Э. Бельерин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
18
Андрес Гуардадо
(К)
ЦП
10
Родри
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
24
Алеш Гарсия
(К)
ЦП
23
Иван Мартин
АП
20
Пабло Торре
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
14
Джон Солис
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
4
Рияд
2
Бельерин
21
Рока
18
Гуардадо
11
Диао
10
Родри
22
Перес
12
Виллиан Жозе
4-1-1-3-1
13
Газзанига
27
Коуто
17
Блинд
24
Гарсия
3
Гутьеррес
5
Лопес
24
Гарсия
17
Савиньо
20
Торре
23
Мартин
9
Довбик
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
10
Родри
10
Эз Абде
10
Эз Абде
10
Родри
2
Бельерин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
2
Бельерин
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
5
Лопес
6
Хуанпе
6
Хуанпе
5
Лопес
17
Савиньо
14
Солис
14
Солис
17
Савиньо
27
Коуто
17
Фернандес
17
Фернандес
27
Коуто
20
Торре
10
Порту
10
Порту
20
Торре
9
Довбик
7
Стуани
7
Стуани
9
Довбик
Остались в запасе
Бетис
Жирона
30
Фран Вьейтес
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
14
Ибраима Кебе
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Бетис - Жирона
2
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
6
9
Офсайды
1
3
Количество передач
519
576
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.94
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Жирона
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Слован» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Слован» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+