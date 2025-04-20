21 апреля на Tottenham Hotspur Stadium состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» примет «Ноттингем Форест» – команды, находящиеся в разных частях таблицы, но обе преследующие важные цели на финише сезона. Лондонцы стремятся избежать зоны вылета, а «Ноттингем» борется за еврокубковую зону.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» переживает нестабильный период и находится на 15-й строчке с 37 очками после 32 туров. Команда показывает нестабильную игру в обороне – 7 пропущенных голов за 5 последних матчей. Лидером атаки является Бреннан Джонсон, у которого 16 мячей в 44 играх.

Лондонцы забивают регулярно – 7 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.40 за игру), однако и пропускают с той же регулярностью. Особенно тревожит факт пропущенных голов в 10 из последних 12 матчей, что говорит о системных проблемах в обороне. При этом дома «шпоры» выступают увереннее – не проиграли в 6 из последних 8 игр.

«Ноттингем Форест»

Гости идут пятыми в таблице с 57 очками. Команда демонстрирует неплохой баланс между атакой и защитой: 6 голов забито и 5 пропущено в 5 последних матчах. Нападающий Крис Вуд в отличной форме и уже забил 18 мячей в 33 встречах.

Форма «Ноттингема» на выезде неидеальна – поражения от «Эвертона» и «Астон Виллы» показали, что команда уязвима вдали от дома. Тем не менее коллектив стабильно создает моменты и забивает в большинстве встреч – в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

Забивает в 4 последних матчах.

Пропускает в 7 матчах подряд.

В среднем 1.40 гола забито и столько же пропущено за игру (последние 5 матчей).

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.

«Ноттингем Форест»

Победил в 3 из 5 последних игр.

Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Не отличается стабильностью на выезде.

Личные встречи 63% (5) 0% (0) 38% (3) 14 Забитых мячей 8 1.75 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 3:1 Англия. Премьер-лига, 33 тур Тоттенхэм 1 : 2 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 18 тур Ноттингем Форест 1 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 32 тур Тоттенхэм 3 : 1 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 17 тур Ноттингем Форест 0 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 27 тур Тоттенхэм 3 : 1 Ноттингем Форест Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Ноттингем Форест 2 : 0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 4 тур Ноттингем Форест 0 : 2 Тоттенхэм Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Тоттенхэм 3 : 1 Ноттингем Форест

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»

Сложно выделить явного фаворита. «Тоттенхэм» нестабилен, но играет дома и забивает почти в каждом матче. «Ноттингем» выше по уровню игры, но уязвим в гостях. Обе команды, несмотря на разные задачи, активно действуют в атаке и нередко ошибаются в защите. Это создает предпосылки для результативной встречи.

Ожидается, что обе команды забьют, а исход матча будет решаться в последние 20 минут. Победа любой из сторон – под вопросом, но голы вероятны.

Рекомендованные ставки: