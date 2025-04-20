21 апреля на Tottenham Hotspur Stadium состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» примет «Ноттингем Форест» – команды, находящиеся в разных частях таблицы, но обе преследующие важные цели на финише сезона. Лондонцы стремятся избежать зоны вылета, а «Ноттингем» борется за еврокубковую зону.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» переживает нестабильный период и находится на 15-й строчке с 37 очками после 32 туров. Команда показывает нестабильную игру в обороне – 7 пропущенных голов за 5 последних матчей. Лидером атаки является Бреннан Джонсон, у которого 16 мячей в 44 играх.
Лондонцы забивают регулярно – 7 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.40 за игру), однако и пропускают с той же регулярностью. Особенно тревожит факт пропущенных голов в 10 из последних 12 матчей, что говорит о системных проблемах в обороне. При этом дома «шпоры» выступают увереннее – не проиграли в 6 из последних 8 игр.
«Ноттингем Форест»
Гости идут пятыми в таблице с 57 очками. Команда демонстрирует неплохой баланс между атакой и защитой: 6 голов забито и 5 пропущено в 5 последних матчах. Нападающий Крис Вуд в отличной форме и уже забил 18 мячей в 33 встречах.
Форма «Ноттингема» на выезде неидеальна – поражения от «Эвертона» и «Астон Виллы» показали, что команда уязвима вдали от дома. Тем не менее коллектив стабильно создает моменты и забивает в большинстве встреч – в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
Факты о командах:
«Тоттенхэм»
- Забивает в 4 последних матчах.
- Пропускает в 7 матчах подряд.
- В среднем 1.40 гола забито и столько же пропущено за игру (последние 5 матчей).
- Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.
«Ноттингем Форест»
- Победил в 3 из 5 последних игр.
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
- Не отличается стабильностью на выезде.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»
Сложно выделить явного фаворита. «Тоттенхэм» нестабилен, но играет дома и забивает почти в каждом матче. «Ноттингем» выше по уровню игры, но уязвим в гостях. Обе команды, несмотря на разные задачи, активно действуют в атаке и нередко ошибаются в защите. Это создает предпосылки для результативной встречи.
Ожидается, что обе команды забьют, а исход матча будет решаться в последние 20 минут. Победа любой из сторон – под вопросом, но голы вероятны.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 – коэффициент 2.15
- Результат + обе забьют: Ничья и обе забьют – коэффициент 4.30