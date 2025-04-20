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«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

20 апреля 2025 8:03
Тоттенхэм - Ноттингем Форест
21 апр. 2025, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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21 апреля на Tottenham Hotspur Stadium состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» примет «Ноттингем Форест» – команды, находящиеся в разных частях таблицы, но обе преследующие важные цели на финише сезона. Лондонцы стремятся избежать зоны вылета, а «Ноттингем» борется за еврокубковую зону.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» переживает нестабильный период и находится на 15-й строчке с 37 очками после 32 туров. Команда показывает нестабильную игру в обороне – 7 пропущенных голов за 5 последних матчей. Лидером атаки является Бреннан Джонсон, у которого 16 мячей в 44 играх.

Лондонцы забивают регулярно – 7 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.40 за игру), однако и пропускают с той же регулярностью. Особенно тревожит факт пропущенных голов в 10 из последних 12 матчей, что говорит о системных проблемах в обороне. При этом дома «шпоры» выступают увереннее – не проиграли в 6 из последних 8 игр.

«Ноттингем Форест»

Гости идут пятыми в таблице с 57 очками. Команда демонстрирует неплохой баланс между атакой и защитой: 6 голов забито и 5 пропущено в 5 последних матчах. Нападающий Крис Вуд в отличной форме и уже забил 18 мячей в 33 встречах.

Форма «Ноттингема» на выезде неидеальна – поражения от «Эвертона» и «Астон Виллы» показали, что команда уязвима вдали от дома. Тем не менее коллектив стабильно создает моменты и забивает в большинстве встреч – в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 7 матчах подряд.
  • В среднем 1.40 гола забито и столько же пропущено за игру (последние 5 матчей).
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей.

«Ноттингем Форест»

  • Победил в 3 из 5 последних игр.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Не отличается стабильностью на выезде.

Личные встречи
63% (5)
0% (0)
38% (3)
14
Забитых мячей
8
1.75
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:1
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1 : 2
21.04.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
26.12.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
3 : 1
07.04.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
15.12.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
3 : 1
11.03.2023
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ноттингем Форест
2 : 0
09.11.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
28.08.2022
Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Тоттенхэм
3 : 1
24.09.2014
Ноттингем Форест
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Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»

Сложно выделить явного фаворита. «Тоттенхэм» нестабилен, но играет дома и забивает почти в каждом матче. «Ноттингем» выше по уровню игры, но уязвим в гостях. Обе команды, несмотря на разные задачи, активно действуют в атаке и нередко ошибаются в защите. Это создает предпосылки для результативной встречи.

Ожидается, что обе команды забьют, а исход матча будет решаться в последние 20 минут. Победа любой из сторон – под вопросом, но голы вероятны.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 – коэффициент 2.15
  • Результат + обе забьют: Ничья и обе забьют – коэффициент 4.30

2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Тоттенхэм
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