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«Шинник» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.2

19 апреля 2025 13:06
Шинник - Арсенал
20 апр. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Первая лига, 29 тур
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2.2
Победа «Шинника» – коэффициент 2.20
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20 апреля 2025 года на стадионе «Шинник» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Шинником и Арсеналом. Шинник борется за сохранение места в лиге, а Арсенал стремится улучшить свою позицию в середине таблицы. Рассмотрим текущую форму команд и предложим прогноз на матч.

«Шинник»

Шинник после 28 туров набрал 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В последних пяти матчах команда продемонстрировала неплохие результаты: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение, забив 7 голов и пропустив 5. Команда показывает уверенную игру в атаке, но проблемы в обороне продолжают оставаться актуальными.

Лучший бомбардир команды – Захар Федоров, который забил 5 голов в 24 матчах. В последних играх Шинник забивает в среднем 1.4 гола за матч, и важно отметить, что команда продолжает забивать в последних пяти играх подряд. Однако они также пропускают в среднем 1 гол за игру, что делает их уязвимыми для атакующих команд.

«Арсенал»

Арсенал, набрав 36 очков после 28 туров, занимает 10-е место в турнирной таблице. В последних пяти играх команда набрала всего 1 очко, что свидетельствует о проблемах в атаке. Арсенал забил всего 1 гол за эти 5 матчей, что является крайне низким показателем. В атаке команда не может раскрыться, а в обороне ситуация выглядит немного лучше, так как Арсенал пропустил 2 гола в последних 5 матчах.

Лучший бомбардир команды – Данил Липовой, с 2 голами в 25 играх. Арсенал продолжает испытывать трудности в гостевых матчах, не выигрывая в последних 14 играх на выезде. Однако, команда не пропускает много, что может стать плюсом в матче с атакующим Шинником.

Факты о командах:

«Шинник»

  • 32 очка после 28 туров, 14-е место.
  • В последних 5 играх забил 7 голов и пропустил 5.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.

«Арсенал»

  • 36 очков после 28 туров, 10-е место.
  • В последних 5 играх забил всего 1 гол и пропустил 2.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.2 гола за игру.
  • Не выигрывает в 14 последних гостевых матчах.

Личные встречи
55% (6)
9% (1)
36% (4)
16
Забитых мячей
18
1.45
В среднем за матч
1.64
5:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 29 тур
Шинник
2 : 1
20.04.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 1
26.10.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 34 тур
Шинник
1 : 0
25.05.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 10 тур
Арсенал
2 : 0
17.09.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 32 тур
Арсенал
0 : 1
21.05.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 16 тур
Шинник
2 : 1
28.10.2022
Арсенал
Россия. ФНЛ, 25 тур
Арсенал
4 : 1
12.03.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
0 : 4
17.08.2015
Арсенал
Россия. Кубок ФНЛ, Матч за 3-е место
Арсенал
1 : 3
20.02.2014
Шинник
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
5 : 0
17.11.2013
Арсенал
Россия. ФНЛ, 6 тур
Арсенал
4 : 0
02.08.2013
Шинник
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Прогноз на матч «Шинник» – «Арсенал»

Шинник находится в более стабильной форме, показывая более результативную игру в атаке. Команда забивает в последних пяти играх подряд, а также демонстрирует хорошую форму на домашнем стадионе. Арсенал, с другой стороны, страдает от слабой атакующей игры, забив лишь 1 гол в последних 5 матчах. Также стоит отметить, что команда не выигрывает в гостевых матчах на протяжении 14 игр.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Шинника» – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Шинника» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.50

2.2
Победа «Шинника» – коэффициент 2.20
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Первая лига Арсенал Шинник
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