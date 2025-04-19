20 апреля 2025 года на стадионе «Шинник» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Шинником и Арсеналом. Шинник борется за сохранение места в лиге, а Арсенал стремится улучшить свою позицию в середине таблицы. Рассмотрим текущую форму команд и предложим прогноз на матч.
«Шинник»
Шинник после 28 туров набрал 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В последних пяти матчах команда продемонстрировала неплохие результаты: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение, забив 7 голов и пропустив 5. Команда показывает уверенную игру в атаке, но проблемы в обороне продолжают оставаться актуальными.
Лучший бомбардир команды – Захар Федоров, который забил 5 голов в 24 матчах. В последних играх Шинник забивает в среднем 1.4 гола за матч, и важно отметить, что команда продолжает забивать в последних пяти играх подряд. Однако они также пропускают в среднем 1 гол за игру, что делает их уязвимыми для атакующих команд.
«Арсенал»
Арсенал, набрав 36 очков после 28 туров, занимает 10-е место в турнирной таблице. В последних пяти играх команда набрала всего 1 очко, что свидетельствует о проблемах в атаке. Арсенал забил всего 1 гол за эти 5 матчей, что является крайне низким показателем. В атаке команда не может раскрыться, а в обороне ситуация выглядит немного лучше, так как Арсенал пропустил 2 гола в последних 5 матчах.
Лучший бомбардир команды – Данил Липовой, с 2 голами в 25 играх. Арсенал продолжает испытывать трудности в гостевых матчах, не выигрывая в последних 14 играх на выезде. Однако, команда не пропускает много, что может стать плюсом в матче с атакующим Шинником.
Факты о командах:
«Шинник»
- 32 очка после 28 туров, 14-е место.
- В последних 5 играх забил 7 голов и пропустил 5.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.
«Арсенал»
- 36 очков после 28 туров, 10-е место.
- В последних 5 играх забил всего 1 гол и пропустил 2.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.2 гола за игру.
- Не выигрывает в 14 последних гостевых матчах.
Прогноз на матч «Шинник» – «Арсенал»
Шинник находится в более стабильной форме, показывая более результативную игру в атаке. Команда забивает в последних пяти играх подряд, а также демонстрирует хорошую форму на домашнем стадионе. Арсенал, с другой стороны, страдает от слабой атакующей игры, забив лишь 1 гол в последних 5 матчах. Также стоит отметить, что команда не выигрывает в гостевых матчах на протяжении 14 игр.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Шинника» – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Шинника» больше 1.5 – коэффициент 1.90
- Оба забьют – Нет – коэффициент 2.50