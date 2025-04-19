20 апреля 2025 года на стадионе «Шинник» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Шинником и Арсеналом. Шинник борется за сохранение места в лиге, а Арсенал стремится улучшить свою позицию в середине таблицы. Рассмотрим текущую форму команд и предложим прогноз на матч.

«Шинник»

Шинник после 28 туров набрал 32 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В последних пяти матчах команда продемонстрировала неплохие результаты: 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение, забив 7 голов и пропустив 5. Команда показывает уверенную игру в атаке, но проблемы в обороне продолжают оставаться актуальными.

Лучший бомбардир команды – Захар Федоров, который забил 5 голов в 24 матчах. В последних играх Шинник забивает в среднем 1.4 гола за матч, и важно отметить, что команда продолжает забивать в последних пяти играх подряд. Однако они также пропускают в среднем 1 гол за игру, что делает их уязвимыми для атакующих команд.

«Арсенал»

Арсенал, набрав 36 очков после 28 туров, занимает 10-е место в турнирной таблице. В последних пяти играх команда набрала всего 1 очко, что свидетельствует о проблемах в атаке. Арсенал забил всего 1 гол за эти 5 матчей, что является крайне низким показателем. В атаке команда не может раскрыться, а в обороне ситуация выглядит немного лучше, так как Арсенал пропустил 2 гола в последних 5 матчах.

Лучший бомбардир команды – Данил Липовой, с 2 голами в 25 играх. Арсенал продолжает испытывать трудности в гостевых матчах, не выигрывая в последних 14 играх на выезде. Однако, команда не пропускает много, что может стать плюсом в матче с атакующим Шинником.

Факты о командах:

«Шинник»

32 очка после 28 туров, 14-е место.

В последних 5 играх забил 7 голов и пропустил 5.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за игру.

Пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.

«Арсенал»

36 очков после 28 туров, 10-е место.

В последних 5 играх забил всего 1 гол и пропустил 2.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.2 гола за игру.

Не выигрывает в 14 последних гостевых матчах.

Личные встречи 55% (6) 9% (1) 36% (4) 16 Забитых мячей 18 1.45 В среднем за матч 1.64 5:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 29 тур Шинник 2 : 1 Арсенал Россия. Первая лига, 16 тур Арсенал 1 : 1 Шинник Россия. Первая лига, 34 тур Шинник 1 : 0 Арсенал Россия. Первая лига, 10 тур Арсенал 2 : 0 Шинник Россия. Первая лига, 32 тур Арсенал 0 : 1 Шинник Россия. Первая лига, 16 тур Шинник 2 : 1 Арсенал Россия. ФНЛ, 25 тур Арсенал 4 : 1 Шинник Россия. ФНЛ, 7 тур Шинник 0 : 4 Арсенал Россия. Кубок ФНЛ, Матч за 3-е место Арсенал 1 : 3 Шинник Россия. ФНЛ, 24 тур Шинник 5 : 0 Арсенал Россия. ФНЛ, 6 тур Арсенал 4 : 0 Шинник

Прогноз на матч «Шинник» – «Арсенал»

Шинник находится в более стабильной форме, показывая более результативную игру в атаке. Команда забивает в последних пяти играх подряд, а также демонстрирует хорошую форму на домашнем стадионе. Арсенал, с другой стороны, страдает от слабой атакующей игры, забив лишь 1 гол в последних 5 матчах. Также стоит отметить, что команда не выигрывает в гостевых матчах на протяжении 14 игр.

Рекомендации по ставкам: