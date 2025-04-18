19 апреля на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором встречаются местная команда и действующий чемпион – БАТЭ. Ожидается интересная и напряжeнная игра, в которой обе команды будут бороться за важные очки в чемпионате.

«Динамо Минск»

«Динамо Минск» стартовало в этом сезоне с несколькими проблемами. На данный момент команда набрала 4 очка и занимает 12-е место в таблице. Последняя игра с «Славией Мозырь» закончилась поражением 3:0, что поставило под сомнение их уверенность в защите. Однако команда не потеряла боевого духа, забив в последних 5 играх 6 голов. Важно отметить, что Динамо пропускает немного меньше, чем забивает, и их игра в атаке зависит от таких игроков, как Алексей Гаврилович, который забил 2 гола в 4 матчах. Несмотря на проблемы в обороне, команда в домашних матчах выглядит довольно уверенно.

«БАТЭ»

«БАТЭ» находится на хорошем старте сезона, набрав 7 очков и заняв 4-е место в турнирной таблице. В последних играх команда продемонстрировала стабильную оборону, но их атака оставляет желать лучшего. Лучший бомбардир «БАТЭ» – Александр Ануфриев, который забил 1 гол в 6 матчах. В последних 5 играх «БАТЭ» забивает в среднем 0.4 гола за матч, что значительно ниже показателей их соперников. В то же время оборона выглядит гораздо более стабильной – команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Факты о командах

«Динамо Минск»

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Побеждает в 3 из 4 последних домашних матчей.

Лучший бомбардир: Алексей Гаврилович (2 гола в 4 матчах).

Забивает в среднем 0.4 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Не проигрывает в последних 5 выездных матчах.

Лучший бомбардир: Александр Ануфриев (1 гол в 6 матчах).

Личные встречи 24% (10) 32% (13) 44% (18) 38 Забитых мячей 51 0.93 В среднем за матч 1.24 3:2 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 3:3 Беларусь. Высшая лига, 5 тур Динамо Мн 2 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 29 тур Динамо Мн 1 : 0 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 14 тур БАТЭ 0 : 2 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Динамо Мн 0 : 1 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Динамо Мн 0 : 0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 4 тур БАТЭ 1 : 3 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 21 тур БАТЭ 0 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Динамо Мн 2 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 28 тур БАТЭ 1 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Динамо Мн 0 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Динамо Мн 0 : 0 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 15 тур БАТЭ 0 : 2 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 29 тур БАТЭ 3 : 0 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 14 тур Динамо Мн 1 : 2 БАТЭ Белоруссия. Высшая лига, 23 тур БАТЭ 2 : 1 Динамо Мн Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Динамо Мн 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 24 тур Динамо Мн 0 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 9 тур БАТЭ 1 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 19 тур Динамо Мн 1 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 4 тур БАТЭ 3 : 3 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 15 тур БАТЭ 0 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 2 тур Динамо Мн 0 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 29 тур Динамо Мн 1 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 24 тур БАТЭ 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 19 тур Динамо Мн 0 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 8 тур БАТЭ 0 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 31 тур Динамо Мн 2 : 1 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 26 тур БАТЭ 2 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 12 тур Динамо Мн 1 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 1 тур БАТЭ 1 : 1 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 25 тур Динамо Мн 0 : 0 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 17 тур БАТЭ 1 : 3 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 6 тур Динамо Мн 0 : 2 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 23 тур БАТЭ 2 : 2 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 15 тур Динамо Мн 2 : 0 БАТЭ Беларусь. Высшая лига, 4 тур БАТЭ 1 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 31 тур БАТЭ 4 : 0 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 20 тур БАТЭ 2 : 3 Динамо Мн Беларусь. Высшая лига, 9 тур Динамо Мн 0 : 1 БАТЭ Чемпионат Белоруссии, 17 тур БАТЭ 1 : 1 Динамо Мн Чемпионат Белоруссии, 4 тур Динамо Мн 1 : 3 БАТЭ

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «БАТЭ»

В этом матче «Динамо Минск» будет искать способы улучшить свою атакующую игру, особенно на своeм стадионе. Они хорошо играют дома, и их уверенность на этом поле может стать ключом к победе. В свою очередь, «БАТЭ» имеет сильную оборону, но им нужно улучшить результативность, чтобы эффективно бороться с атакой «Динамо». В свете текущей формы и проблем с атакой у БАТЭ, «Динамо Минск» выглядит более вероятным победителем этого матча.

Ожидается, что обе команды будут стремиться к атаке, так как обе не закрываются в обороне и пропускают регулярно. Однако, «Динамо Минск», играя на домашнем стадионе, имеет небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки: