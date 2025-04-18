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«Динамо Минск» – «БАТЭ»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.3

18 апреля 2025 17:00
Динамо Мн - БАТЭ
19 апр. 2025, суббота 19:30 | Беларусь. Высшая лига, 5 тур
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2.3
Победа «Динамо Минск» – коэффициент 2.30
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19 апреля на стадионе «Динамо» в Минске состоится матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором встречаются местная команда и действующий чемпион – БАТЭ. Ожидается интересная и напряжeнная игра, в которой обе команды будут бороться за важные очки в чемпионате.

«Динамо Минск»

«Динамо Минск» стартовало в этом сезоне с несколькими проблемами. На данный момент команда набрала 4 очка и занимает 12-е место в таблице. Последняя игра с «Славией Мозырь» закончилась поражением 3:0, что поставило под сомнение их уверенность в защите. Однако команда не потеряла боевого духа, забив в последних 5 играх 6 голов. Важно отметить, что Динамо пропускает немного меньше, чем забивает, и их игра в атаке зависит от таких игроков, как Алексей Гаврилович, который забил 2 гола в 4 матчах. Несмотря на проблемы в обороне, команда в домашних матчах выглядит довольно уверенно.

«БАТЭ»

«БАТЭ» находится на хорошем старте сезона, набрав 7 очков и заняв 4-е место в турнирной таблице. В последних играх команда продемонстрировала стабильную оборону, но их атака оставляет желать лучшего. Лучший бомбардир «БАТЭ» – Александр Ануфриев, который забил 1 гол в 6 матчах. В последних 5 играх «БАТЭ» забивает в среднем 0.4 гола за матч, что значительно ниже показателей их соперников. В то же время оборона выглядит гораздо более стабильной – команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Факты о командах

«Динамо Минск»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Побеждает в 3 из 4 последних домашних матчей.
  • Лучший бомбардир: Алексей Гаврилович (2 гола в 4 матчах).

«БАТЭ»

  • Забивает в среднем 0.4 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Не проигрывает в последних 5 выездных матчах.
  • Лучший бомбардир: Александр Ануфриев (1 гол в 6 матчах).

Личные встречи
24% (10)
32% (13)
44% (18)
38
Забитых мячей
51
0.93
В среднем за матч
1.24
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо Мн
2 : 1
19.04.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 0
25.11.2024
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
БАТЭ
0 : 2
29.06.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
0 : 1
02.11.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
0 : 0
25.08.2023
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 3
15.04.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
БАТЭ
0 : 0
10.09.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
2 : 2
02.05.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 1
06.11.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
0 : 2
19.06.2021
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо Мн
0 : 0
28.11.2020
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
0 : 2
27.06.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 0
24.11.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
1 : 2
05.07.2019
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
2 : 1
30.09.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Динамо Мн
0 : 1
23.05.2018
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.10.2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
1 : 0
20.05.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
1 : 1
21.08.2016
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
3 : 3
24.04.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
0 : 1
10.08.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
0 : 2
19.04.2015
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
1 : 2
01.11.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
БАТЭ
0 : 0
22.09.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
0 : 2
13.08.2014
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
БАТЭ
0 : 0
15.05.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо Мн
2 : 1
24.11.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
2 : 1
05.10.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
1 : 2
15.06.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
БАТЭ
1 : 1
31.03.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
0 : 0
23.09.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
БАТЭ
1 : 3
01.07.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
0 : 2
21.04.2012
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
2 : 2
28.08.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо Мн
2 : 0
26.06.2011
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 0
15.04.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
БАТЭ
4 : 0
08.11.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
2 : 3
22.09.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
0 : 1
11.05.2010
БАТЭ
Чемпионат Белоруссии, 17 тур
БАТЭ
1 : 1
31.08.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 4 тур
Динамо Мн
1 : 3
26.04.2009
БАТЭ
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Прогноз на матч «Динамо Минск» – «БАТЭ»

В этом матче «Динамо Минск» будет искать способы улучшить свою атакующую игру, особенно на своeм стадионе. Они хорошо играют дома, и их уверенность на этом поле может стать ключом к победе. В свою очередь, «БАТЭ» имеет сильную оборону, но им нужно улучшить результативность, чтобы эффективно бороться с атакой «Динамо». В свете текущей формы и проблем с атакой у БАТЭ, «Динамо Минск» выглядит более вероятным победителем этого матча.

Ожидается, что обе команды будут стремиться к атаке, так как обе не закрываются в обороне и пропускают регулярно. Однако, «Динамо Минск», играя на домашнем стадионе, имеет небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Динамо Минск» – коэффициент 2.30
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Динамо Минск» больше 1.5 – коэффициент 1.80

2.3
Победа «Динамо Минск» – коэффициент 2.30
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Динамо Мн
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