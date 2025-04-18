В субботу, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ встречаются «Локомотив» и «Пари НН». Игра состоится в Москве, начало – в 17:00 (мск).
«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова располагается на 6-й позиции, набрав 41 очко. «Локомотив» добыл 12 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 39:36.
Последние результаты «Локомотива»:
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15.04.25 «Локомотив» – «Ахмат» – 2:1 Кубок России;
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12.04.25 «Рубин» – «Локомотив» – 1:0 РПЛ;
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05.04.25 «Локомотив» – «Зенит» – 1:1 РПЛ.
«Пари НН»
«Пари НН» набрал 20 очков в и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 19:44.
Предыдущие результаты «Пари НН» в РПЛ:
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12.04.25 «Пари НН» – «Динамо» М – 1:1;
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04.04.25 «Пари НН» – «Оренбург» – 1:2;
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29.03.25 «Химки» – «Пари НН» – 2:0.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Пари НН»
Для «Локомотива» нижегородцы – удобный соперник. Гостям очки нужны даже больше, чем «Локо», но вряд ли они их добудут. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.