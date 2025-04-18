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«Локомотив» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.50

18 апреля 2025 16:59
Локомотив - Пари НН
19 апр. 2025, суббота 17:00 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
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1.5
Победа «Локомотива» с коэффициентом 1.50.
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В субботу, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ встречаются «Локомотив» и «Пари НН». Игра состоится в Москве, начало – в 17:00 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова располагается на 6-й позиции, набрав 41 очко. «Локомотив» добыл 12 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 39:36.

Последние результаты «Локомотива»:

  • 15.04.25 «Локомотив» – «Ахмат» – 2:1 Кубок России;

  • 12.04.25 «Рубин» – «Локомотив» – 1:0 РПЛ;

  • 05.04.25 «Локомотив» – «Зенит» – 1:1 РПЛ.

«Пари НН»

«Пари НН» набрал 20 очков в и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 19:44.

Предыдущие результаты «Пари НН» в РПЛ:

  • 12.04.25 «Пари НН» – «Динамо» М – 1:1;

  • 04.04.25 «Пари НН» – «Оренбург» – 1:2;

  • 29.03.25 «Химки» – «Пари НН» – 2:0.

Личные встречи
80% (8)
10% (1)
10% (1)
22
Забитых мячей
9
2.2
В среднем за матч
0.9
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
3 : 0
19.04.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН
1 : 3
22.09.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Пари НН
2 : 3
24.04.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
1 : 0
30.09.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Пари НН
0 : 4
01.04.2023
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
3 : 1
27.11.2022
Пари НН
Россия. Кубок, 1 тур
Пари НН
2 : 0
31.08.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1 : 1
17.07.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
2 : 1
23.04.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
1 : 2
30.10.2021
Локомотив
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Прогноз на матч «Локомотив» – «Пари НН»

Для «Локомотива» нижегородцы – удобный соперник. Гостям очки нужны даже больше, чем «Локо», но вряд ли они их добудут. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.

1.5
Победа «Локомотива» с коэффициентом 1.50.
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив
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