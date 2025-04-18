В субботу, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ встречаются «Локомотив» и «Пари НН». Игра состоится в Москве, начало – в 17:00 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова располагается на 6-й позиции, набрав 41 очко. «Локомотив» добыл 12 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 39:36.

Последние результаты «Локомотива»:

15.04.25 «Локомотив» – «Ахмат» – 2:1 Кубок России;

12.04.25 «Рубин» – «Локомотив» – 1:0 РПЛ;

05.04.25 «Локомотив» – «Зенит» – 1:1 РПЛ.

«Пари НН»

«Пари НН» набрал 20 очков в и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 19:44.

Предыдущие результаты «Пари НН» в РПЛ:

12.04.25 «Пари НН» – «Динамо» М – 1:1;

04.04.25 «Пари НН» – «Оренбург» – 1:2;

29.03.25 «Химки» – «Пари НН» – 2:0.

Личные встречи 80% (8) 10% (1) 10% (1) 22 Забитых мячей 9 2.2 В среднем за матч 0.9 4:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 25 тур Локомотив 3 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 9 тур Пари НН 1 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 21 тур Пари НН 2 : 3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 10 тур Локомотив 1 : 0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 21 тур Пари НН 0 : 4 Локомотив Россия. Кубок, 6 тур Локомотив 3 : 1 Пари НН Россия. Кубок, 1 тур Пари НН 2 : 0 Локомотив Россия. Премьер-лига, 1 тур Локомотив 1 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 26 тур Локомотив 2 : 1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 13 тур Пари НН 1 : 2 Локомотив

Прогноз на матч «Локомотив» – «Пари НН»

Для «Локомотива» нижегородцы – удобный соперник. Гостям очки нужны даже больше, чем «Локо», но вряд ли они их добудут. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.