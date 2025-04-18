В субботу, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Спартак». Матч пройдет в Самаре, начало – в 14:30 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева располагается на 9-й строчке в РПЛ, набрав 28 очков. «Акрон» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 29:42.

Последние результаты «Акрона» в РПЛ:

13.04.25 «Акрон» – «Факел» – 1:0;

05.04.25 «Краснодар» – «Акрон» – 1:0;

31.03.25 «Акрон» – «Ростов» – 2:3.

«Спартак»

«Спартак» набрал 47 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 45:19.

Предыдущие результаты «Спартака»:

15.04.25 «Спартак» – «Урал» – 3:0 Кубок России;

11.04.25 «Спартак» – «Динамо» Мх – 1:2 РПЛ;

06.04.25 «Ростов» – «Спартак» – 0:3 РПЛ.

Личные встречи 33% (2) 17% (1) 50% (3) 9 Забитых мячей 12 1.5 В среднем за матч 2 2:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 25 тур Акрон 2 : 3 Спартак Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап Акрон 2 : 3 Спартак Россия. Премьер-лига, 15 тур Спартак 4 : 0 Акрон Товарищеские матчи, Спартак 0 : 2 Акрон Товарищеские матчи, Спартак 1 : 1 Акрон Россия. Кубок, 1/2 финала Акрон 2 : 1 Спартак

Прогноз на матч «Акрон» – «Спартак»

Поражение от Махачкалы в прошлом туре серьезно снизило шансы «Спартака» на чемпионство. Тем не менее, они остаются, поэтому подопечные Станковича обязаны побеждать в Самаре. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.60.