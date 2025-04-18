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«Акрон» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.60

18 апреля 2025 16:00
Акрон - Спартак
19 апр. 2025, суббота 14:30 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
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1.6
Победа «Спартак» с коэффициентом 1.60.
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В субботу, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Спартак». Матч пройдет в Самаре, начало – в 14:30 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева располагается на 9-й строчке в РПЛ, набрав 28 очков. «Акрон» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 29:42.

Последние результаты «Акрона» в РПЛ:

  • 13.04.25 «Акрон» – «Факел» – 1:0;

  • 05.04.25 «Краснодар» – «Акрон» – 1:0;

  • 31.03.25 «Акрон» – «Ростов» – 2:3.

«Спартак»

«Спартак» набрал 47 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 45:19.

Предыдущие результаты «Спартака»:

  • 15.04.25 «Спартак» – «Урал» – 3:0 Кубок России;
  • 11.04.25 «Спартак» – «Динамо» Мх – 1:2 РПЛ;
  • 06.04.25 «Ростов» – «Спартак» – 0:3 РПЛ.

Личные встречи
33% (2)
17% (1)
50% (3)
9
Забитых мячей
12
1.5
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Акрон
2 : 3
19.04.2025
Спартак
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Акрон
2 : 3
12.03.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
4 : 0
10.11.2024
Акрон
Товарищеские матчи,
Спартак
0 : 2
08.07.2023
Акрон
Товарищеские матчи,
Спартак
1 : 1
08.07.2023
Акрон
Россия. Кубок, 1/2 финала
Акрон
2 : 1
19.04.2023
Спартак
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Прогноз на матч «Акрон» – «Спартак»

Поражение от Махачкалы в прошлом туре серьезно снизило шансы «Спартака» на чемпионство. Тем не менее, они остаются, поэтому подопечные Станковича обязаны побеждать в Самаре. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.60.

1.6
Победа «Спартак» с коэффициентом 1.60.
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Автор: Орлов Максим
Россия. Премьер-лига
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