В субботу, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Спартак». Матч пройдет в Самаре, начало – в 14:30 (мск).
«Акрон»
Команда Заура Тедеева располагается на 9-й строчке в РПЛ, набрав 28 очков. «Акрон» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 29:42.
Последние результаты «Акрона» в РПЛ:
-
13.04.25 «Акрон» – «Факел» – 1:0;
-
05.04.25 «Краснодар» – «Акрон» – 1:0;
-
31.03.25 «Акрон» – «Ростов» – 2:3.
«Спартак»
«Спартак» набрал 47 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 45:19.
Предыдущие результаты «Спартака»:
- 15.04.25 «Спартак» – «Урал» – 3:0 Кубок России;
- 11.04.25 «Спартак» – «Динамо» Мх – 1:2 РПЛ;
- 06.04.25 «Ростов» – «Спартак» – 0:3 РПЛ.
Прогноз на матч «Акрон» – «Спартак»
Поражение от Махачкалы в прошлом туре серьезно снизило шансы «Спартака» на чемпионство. Тем не менее, они остаются, поэтому подопечные Станковича обязаны побеждать в Самаре. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.60.