Красно-Белый Дом

Спартак завершил подготовку ,сыграл вничью с кем то...
газовых южан в Тушино.
Чемпион СССР
1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989
Обладатель Кубка СССР
1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992
Чемпион России
1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России
1994, 1998, 2003
Обладатель Кубка чемпионов Содружества
1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001
1/2 Кубка европейских чемпионов УЕФА
1990/1991
1/2 Кубка обладателей кубков УЕФА
1992/1993
1/2 Кубка УЕФА
1997/1998
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