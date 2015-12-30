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    Красно-Белый Дом Все блоги -

    Красно-Белый Дом

    30 декабря 2015
    Новости, обсуждения, видео о нашем любимом Спартаке

    Чемпион СССР
    1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989

    Обладатель Кубка СССР
    1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992

    Чемпион России
    1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

    Обладатель Кубка России
    1994, 1998, 2003

    Обладатель Кубка чемпионов Содружества
    1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001

    1/2 Кубка европейских чемпионов УЕФА
    1990/1991

    1/2 Кубка обладателей кубков УЕФА
    1992/1993

    1/2 Кубка УЕФА
    1997/1998

    ВСЕ МАТЧИ СПАРТАКА 2016/2017

    Рейтинг: 4 Голосов: 30
    Комментарии375
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 21 июля 2018, 22:20

      Спартак завершил подготовку ,сыграл вничью с кем то...
      газовых южан в Тушино.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 21 июля 2018, 22:19

      живёт дело Костика ,однако!

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 21 июля 2018, 22:18

      Бармысын REDWHITE!!!

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 8 мая 2017, 06:38

      Всех болел с победой!!!этот путь был длинною в шестнадцать лет!!!четвертое чемпионство на моих глазах!

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 мая 2017, 21:51

      Даааааааааа!!!!!!!!!!!!! 12 на моём веку чемпионство! Дождались, теперь нужно такой же круг лет на 10 совершить как в 90-ые.

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      Рейтинг: +10666

      ivany4 7 мая 2017, 21:25

      Мы Чемпионы!

      10-ти кратные Чемпионы!!!

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 1 мая 2017, 20:23

      с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 апреля 2017, 23:01

      99, 999 %

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 апреля 2017, 23:00

      7 очков из 15 осталось до титула.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 апреля 2017, 23:00

      С победой, красно-белые!!!

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