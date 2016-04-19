Американские студенты создали полностью автономных минироботов-футболистов

Студенты Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге сконструировали к соревнованиям по робототехнике RoboCup-2016 в Германии полностью автономных мини-роботов высотой чуть более 15 сантиметров, способных к командной игре в футбол.

Мини-роботы без всякого дистанционного управления ловко пасуют, ловят мяч и иногда даже забивают гол. На особую точку каждому роботу наносится специальная цветная маркировка, с помощью которой камеры сверху способны определить местоположение каждого робота пространстве. Компьютеры неподалеку разрабатывают стратегии и посылают роботам команды с помощью беспроводных технологий. Сигналы от роботов к камерам, а от камер к компьютерам и назад к роботам доходят меньше чем за четверть секунды.

Организаторы соревнования надеются, что в 2050 году команда абсолютно автономных полноразмерных человекоподобных роботов сможет сыграть против настоящих футболистов в рамках официального чемпионата мира.

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Фото: en.twwtn.com