Американские студенты создали полностью автономных минироботов-футболистов

Мини-роботы без всякого дистанционного управления ловко пасуют, ловят мяч и иногда даже забивают гол. На особую точку каждому роботу наносится специальная цветная маркировка, с помощью которой камеры сверху способны определить местоположение каждого робота пространстве. Компьютеры неподалеку разрабатывают стратегии и посылают роботам команды с помощью беспроводных технологий. Сигналы от роботов к камерам, а от камер к компьютерам и назад к роботам доходят меньше чем за четверть секунды.
Организаторы соревнования надеются, что в 2050 году команда абсолютно автономных полноразмерных человекоподобных роботов сможет сыграть против настоящих футболистов в рамках официального чемпионата мира.
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Фото: en.twwtn.com