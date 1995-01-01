Жаль, что сезон закончился, ведь «Локо» великолепен. Поборется за медали в следующем году?

Галактионов классно перестроил команду.

Давайте зафиксируем вот такие факты:

«Локомотив» осенью: три победы, четыре ничьих и 10 поражений. Общий счет в этих встречах – 21:34;

«Локомотив» весной: 10 побед, две ничьих и поражение. Общий счет – 34:12.

Первая часть была стерта: Цорн, Циннбауэр, нехватка исполнителей, «Всем до *** [жопы]» от Баринова, тотальная серость вокруг и расчеты, сколько очков нужно набрать «Локо» в конце сезона, чтобы не вылететь. Чтобы не вылететь, понимаете, какая безнадега? Рангник и Цорн запускали мощный проект, ориентированный на прогресс, а получилось все ровно наоборот.

Вторая часть сезона – рассвет. Его синонимы – Галактионов, Пиняев, Дзюба, Баринов, Карпукас, выздоровевший Изидор, Глушенков и т.д. За зиму, которые многие команды используют лишь для сохранения и поддержание формы, «Локо» преобразился и натурально стал сильнее.

Почему этот текст я начал с двух одинаковых по акцентам противопоставлений? Потому что так нужно, чтобы действительно понять: «Локо» прогрессировал. А для этого он просто назначил знакомого всем тренера, позволить ему поставить понятную игру и привел в состав нужных игроков. И получил результат – без велосипедов Рангника, непонятности Циннбауэра и давнего немецкого бэкграунда Гисдоля.

Были ли у этого «Локомотива» проблемы? Конечно, были. Они касались и общей игры (вроде периодических сложностей с давлением в атаке и косяками в обороне), и персоналий (простите, но лично меня Кузьмичев иногда не убеждал совсем). Но гораздо важнее, что Галактионов починил основные проблемы и запустил игру – это и затмевало нечастый негатив, который появлялся в футболе «Локо» во второй части сезона.

Еще до масштабной было приятно смотреть на «Локо» при Марко Николиче: он стер преждевременные сомнения после расставания с Семиным классной игрой и внедрение молодежи в состав. Что-то похожее я улавливал и во второй части сезона-2022/23. Наверное, это и есть главное ощущение от сезона. А если вас не убедили ностальгические и эмоциональные сравнения, то советую пересмотреть оба победных дерби с «Торпедо». И сказать, какое из них вам понравилось больше по качеству игры.

Это был чертовски сложный сезон для «Локомотива». Но это бы чертовски важный сезон для «Локо». Он помог команде перезапуститься и самоопределиться. Даже немного жаль, что сезон заканчивается, когда «Локомотив» набрал такую форму.

Фото: телеграм-канал «Локомотива»