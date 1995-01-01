Обзор букмекерской конторы GGBET

Рассказываем все аспекты для вас.

GGbet— оффшорная букмекерская контора. Права на бренд принадлежат компании Brivio Ltd. Букмекер работает с 2016 года. Лицензия на работу №8048/JAZ получена в Кюрасао.

GGbet принимает ставки на спорт и киберспорт. На портале раздел с онлайн слотами, Live казино, карточные игры, Aviator и другие азартные развлечения. Официальный сайт букмекера переведен на русский язык, но есть возможность выбрать другую языковую версию. Всего более 10 языков. В списке валют представлен российский рубль.

Для размещения ставок в БК GGbet необходимо пройти процедуру регистрации. Минимальный возраст регистрации на сайте 18 лет. За создание учетной записи предусмотрен бонус до 75 000 рублей на первый депозит.

Главные плюсы букмекерской конторы GGbet:

Наличие онлайн казино на сайте;

Большой выбор события для ставок в киберспорте;

Прямые трансляции игр;

Приветственный бонус до 75 000 рублей;

Высокие коэффициенты.

В нашем обзоре подробный алгоритм регистрации и верификации счета, бонусы за регистрацию, особенности ставок и вывода выигрышей из БК GGbet.

Обзор сайта букмекерской конторы GGbet

Официальный сайт букмекерской конторы выполнен с использование черного, белого и оранжевого цвета. На главной странице портала есть кнопки для быстрого перехода к основным разделам сайта.

Горизонтальное меню

Верхнее горизонтальное меню:

Ставки;

Бонусы;

Акции;

Турнир;

Результаты;

Аутрайты (долгосрочные ставки);

Статистика;

Новости;

Спорт;

Киберспорт;

Казино;

Войти/Регистрация.

Центральную часть главной страницы букмекера занимает роспись топовых событий из мира спорта и киберспорта. Представлены ставки на исход, фору и тотал. Есть небольшой блок, в котором опубликованы главные акции БК.

Виды спорта, партнеры, контакты, социальные сети

В нижней части главной страницы находится блок с видами спорта и киберспорта для быстрого перехода к ним, информация о букмекерской конторе, ссылки на социальные сети, список партнеров, контакты службы поддержки.

Регистрация и верификация

Размещать ставки в букмекерской конторе GGbet могут только зарегистрированные клиенты из России в возрасте старше 18 лет. Для создания учетной записи необходимо перейти по вкладке «Регистрация» в верхнем правом углу.

Регистрация, шаг №1

При переходе по вкладке открывается регистрационная анкета с тремя полями для заполнения:

Номер телефона или адрес электронной почты;

Пароль;

Валюта счета.

Для завершения процедуры необходимо дать согласие на обработку персональных данных, согласие с правилами работы букмекерской конторы и нажать «Регистрация». В регистрационной анкете можно выбрать способ создания учетной записи по аккаунту в социальной сети. Для регистрации можно использовать аккаунт от Google, Вконтакте, Facebook, Steam, Mail.ru, Яндекс, Одноклассников, Twitter.

Регистрационная анкета

После регистрации на сайте игрок получает доступ к личному кабинету. Для его открытия необходимо авторизоваться на портале. Вход в личный кабинет при нажатии на «Войти» и заполнении данных клиента: номер телефона/E-mail/имя пользователя и пароль.

Анкета для входа на сайт

После регистрации аккаунта игрок получает доступ к ставкам на спорт и азартным играм. При пополнении баланса не требуется верификация счета. БК GGbet оставляет за собой право потребовать от пользователя предоставить документы, подтверждающие данные в личном кабинете.

Бонус за регистрацию

За создание учетной записи букмекерская контора GGbet поощряет новых клиентов. Новичкам доступен бонус до 75 000 рублей на три первые депозита. Дополнительно клиент получает 175 фриспинов.

Бонус за регистрацию

Размер вознаграждения в рамках приветственного пакета за первое, второе и третье пополнение счета:

+100% за депозит от 350 рублей до 15 000, 25 фриспинов в слоте Starburst;

+125% за депозит от 500 до 40 000 рублей, 50 фриспинов в слоте Book of Dead;

+150% за депозит от 1 000 до 20 000 рублей, 100 фриспинов в слоте Legacy of Dead.

Активировать предложение можно в течение 5 дней с момента регистрации аккаунта. Отыгрыш денежного бонуса активен с множителем х40, для фриспинов множитель х30. Максимальная ставка 350 рублей. На выполнение условий отыгрыша есть 5 дней. В каждом предложении можно получить не более х3 от суммы бонусного вознаграждения.

Игровые возможности БК GGbet

Доступ к ставкам на спорт открывается при переходе по вкладкам «Ставки», «Спорт» или «Киберспорт». В первом разделе представлены все дисциплины для ставок, во втором и третьем находятся спортивные и киберспортивные соревнования.

Виды спорта в линии GGBet

В линии букмекера представлены более 30 видов спорта. Клиенты БК могут размещать ставки на следующие дисциплины:

Dota 2;

CS: GO;

Halo;

Fortnite;

Футбол;

Хоккей;

Смешанные единоборства;

Футзал;

Теннис;

Лошадиные скачки.

Выбор дисциплин большой.

В общем перечне игр можно выбрать все, Live и ближайшие. В режиме Live есть матчи с прямыми видеотрансляциями. Они обозначены круглым значком с треугольником внутри. Трансляции доступны только зарегистрированным игрокам.

Матч с видеотрансляцией

Все азартные развлечения доступны в разделе «Казино». На странице можно искать слоты по названию или выбрать игры от одного провайдера. Всего более 3 000 развлечений от более чем 30 поставщиков программного оборудования. Все тайтлы идут подборками:

Новинки;

Популярные;

Live казино;

Слоты;

Столы;

Insta-игры;

Покер;

Виртуальный спорт.

Подборки игр в казино

В онлайн слотах, где предусмотрен демо-режим, допускается запуск игр без регистрации на сайте казино. Игра ведется на виртуальную валюту без риска проигрыша собственных средств.

Бонусная программа

Бонусная программа GGbet делится на три группы: бонусы для букмекерской конторы, бонусы для казино и турниры. В последнем разделе собраны турниры по онлайн слотам с большим призовым фондом. При участии в турнире клиент БК GGbet может стать обладателем части призового фонда. Для этого достаточно играть в выделенные слоты.

У букмекерской конторы нет большого количества фиксированных бонусов. Вместо этого букмекер постоянно предлагает новые бонусы каждый месяц. GGbet дарит бонусы к старту крупных турниров по киберспорту, теннису, футболу и другим турнирам.

Бонусы для ставок на спорт

Из последних бонусов были страховка ставки на The International, двойной бонус к чемпионату мира по волейболу и другие. В рамках бонусной программы клиент может получить:

50-150% к депозиту;

Фрибет;

Страховку ставки.

Полностью с бонусными предложениями для ставок на спорт можно ознакомиться на сайте букмекерской конторы GGbet.

Бонусы в казино

Клиенты в казино получают приветственный бонус до 75 000 и 175 фриспинов за три стартовые депозита, еженедельный бонус до 45 000 за пополнение счета и другие предложения.

Способы платежей

Букмекерская контора GGbet принимает платежи через самые популярные платежные системы. Минимальная сумма платежа 100 рублей. Верхний лимит зависит от типа платежной системы. Способы пополнения счет в GGbet:

Банковские карты VISA, MasterCard, SberPay, МИР;

Электронные кошельки QIWI, ЮMoneyб Scrill, Asstropay, WebMoney, EcoPayz, Jeton, MuchBetter.

Букмекер не берет комиссию за денежные переводы. Деньги поступают на счет моментально.

У букмекера GGbet общие правила для вывода денег, но сроки зачисления средств зависят от размера суммы вывода. Сроки зачисления денег:

До 20 000 рублей — до 2-х дней;

От 20 000 до 100 000 — до 5-ти дней;

От 100 000 до 1 000 000 — до 14 дней;

От 1 000 000 рублей — до 30 дней.

Для заказа выплаты клиент должен выполнить ряд требований БК: все депозиты прошли проверку, клиент заполнил данные о себе, используются те же реквизиты, что и при пополнении счета. Если сумма вывода более 1 000 долларов, администрация сайта оставляет за собой право потребовать прохождение клиентом идентификации.

Игра с телефона

Букмекерская контора GGbet поддерживает ставки в мобильной версии и мобильных приложениях для гаджетов с ОС Android. Приложение для гаджетов с ОС iOS находится в разработке. Для размещения ставок в мобильной версии не требуется установка дополнительного ПО. Достаточно использовать встроенный браузер, мобильная версия открывается автоматически.

Для размещения ставок через приложение необходимо скачать и установить программу на смартфон.

Для смартфонов с ОС Android, apk-файл находится на официальном сайте букмекера. Для установки программы требуется дать разрешение на скачивание файлов из неизвестных источников. Установочный файл можно скачать с сайта букмекерской конторы GGbet или отсканировать QR-код.

Приложение GGBet

По функционалу и возможностям приложение полностью дублирует основной сайт.

Служба поддержки

Букмекерская контора GGbet предлагает три варианта связи со службой поддержки. Контакты для связи:

support@.gg.bet;

+7 495 109 5965;

Онлайн чат.

Букмекер активно ведет Twitter https://twitter.com/ggbet_esports, Instagram https://www.instagram.com/ggbet_esports/ и Telegram https://t.me/ggbet_news.

Заключение

GGbet — оффшорная букмекерская контора. На сайте и в приложении букмекера можно размещать ставки на спорт, киберспорт, запустить онлайн слоты, играть в покер и другие азартные игры. По размеру коэффициентов букмекер не выделяется, демонстрируя средний показатель по рынку ставок. По выбору матчей и вариативности росписи БК GGbet на хорошем уровне. На сайте БК можно найти статистику и результаты, трансляции матчей.

Букмекер GGbet принимает клиентов из России. Сайт конторы переведен на русския язык, в списке валют представлен рубль, есть русскоязычная служба поддержки.

Ответы на частые вопросы?

Как зайти в личный кабинет бк GGbet?

Для авторизации на сайте букмекерской конторы необходимо нажать «Войти», ввести номер телефона/имя пользователя/адрес электронной почты и пароль.

Где найти актуальное зеркало бк GGbet?

Зеркало — альтернативный адрес официального сайта букмекера. Зеркало можно найти в любой поисковой системе по запросу «Рабочее зеркало GGbet».

Как пополнить счет в бк GGbet?

Для пополнения счета в GGbet необходимо авторизоваться на сайте и перейти в личный кабинет. В нем выбрать «Касса». Далее указываем сумму платежа, способ оплаты и подтверждаем операцию.

Как сделать ставку в бк GGbet?

Букмекер принимает ставки типа Одинар, Экспресс и Система. Для добавления матча в купон необходимо нажать на коэффициент с соответствующим прогнозом. В купоне, при вводе суммы ставки, отображается величина потенциального выигрыша.

Как вывести деньги из бк GGbet?

Для вывода денег необходимо авторизоваться на сайте и в личном кабинете выбрать раздел «Касса». После выбора платежной системы и ввода суммы необходимо подтвердить операцию. Вывод доступен на те же реквизиты, с которых проводилось пополнение.

Где скачать мобильное приложение бк GGbet?

Получить ссылку на приложение можно на сайте букмекера в разделе «Приложение». GGbet поддерживает программу для ставок для смартфонов с ОС Android. Владельцы техники от Apple могут размещать ставки в мобильном приложении.