Начало конца часть вторая

Продолжение темы о перспективах команд в чемпионате.

ЗЕНИТ-Первый матч в лч показал что команда в порядке,проблема есть в физике но думаю ко второй игре команда подойдет в нормальных кондициях и сумеет пройти Бенфику.Что касаемо чемпионата но тут немного двоякая ситуация так как всем известно что тренер покинет команду по окончанию сезона и удачное выступление в лч показывает что от набивает себе цену,именно по этой причине он еще не подписал контракт с другим клубом.Однако он все таки профессионал и не должен забывать о чемпионате ЦСКА конечно мало вероятно сумеют догнать но побороться с РОСТОВОМ за место в ЛЧ главная задача на сегодня.

ПРОГНОЗ-Второе место.

ТЕРЕК-Команда с бойцовскими качествами,с характером,что подтвердил кубковый матч с краснодаром.Команда из года в год находится в середине таблицы,и этот год не исключения.

ПРОГНОЗ-Седьмое место.

УРАЛ-Про этот коллектив можно сказать в принципе тоже что и о тереке хотя опыта поменьше.Главный промах что не смогли удержать Гончаренко,а плюс что сохранили костяк клуба.

ПРОГНОЗ-Восьмое место.

РУБИН-Команда вошла в затяжное пике по перестройке клуба.На мой взгляд тренера взяли не того,однако кто знает какие задачи у клуба на перспективу.Что касаемо чемпионата то тут все более менее очевидно, что до евро зоны не добраться,но и вылет не грозит.

ПРОГНОЗ-Десятое место.

АМКАР-Думаю этот сезон мало чем отличается от прошлых,команда играет на уровне своих возможностей, игру в кубке россий не стоит воспринимать как сенсацию так как динамо не то что раньше несмотря на некоторых исполнителей.

ПРОГНОЗ-11 место.

ДИНАМО-Наверное главные неудачники сезона по причине упущенных позиций с прошлых лет.Однако всем ясно что клуб строится можно сказать с нуля на молодежи.Продажа Кокорина и Жиркова тому подтверждение.Как еще габулова непродали с Погребняком непонятно.Конечно есть с составе талантливые молодые парни но этого недостаточно.

ПРОГНОЗ-13 место.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-Этот год наконец то у команды более стабилен и продуктивен чем прошлые пару сезонов.Наконец то нашли тренера,да еще какого,трансферы интерестные.есть игра.Думаю клубу пора думать о перспективе на будущий год.

ПРОГНОЗ-9 место.

КУБАНЬ-Сказать можно многое,главное так и неясно какова ситуация с финансами так как в источниках говорят она есть а в руководстве клуба что нет.Расторжение контрактов понятно.удивили подписанные игроки,Сантана вообще как будто тут играет несколько лет, Селезнев заряжен на борьбу, но как мне показалось очень агрессивен, даже слишком.Хотелось бы еще отметить назначение тренера, очень вовремя сделали перестановку.Думаю команда соберется и найдет свою игру,пусть и не такую яркую как в последние годы.Но самое главное что разобрались с долгами по зарплатам с игроками и сохранили Беленова.Не зря еще в прошлом году на него претендовал Зенит.

ПРОГНОЗ-12 место.

Про остальные три команды скажу что на мой взгляд они в примерно равных условиях поэтому предсказать как они закончат концовку сезона не берусь. Буду раз по дискутировать на эту тему.