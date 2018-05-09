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    Самая кривая улица в мире

    16 ноября 2018
    Красивечно!!!

    Она же является и одной из самых красивых.

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    Очень живописная, но при этом крайне неудобная улица под названием Ломбард-стрит является одной из главных достопримечательностей Сан-Франциско. На самом деле, прославилась на весь мир (ее снимали в фильмах, ТВ-шоу и даже рисовали в компьютерных играх) не вся улица целиком, а ее 400– метровый участок между Хайд-стрит и Ливенворт-стрит.

    Дело в том, что эта часть улицы находится на Рашен-Хилл(«Русский холм»), где уклон достигает 27 градусов, и тем, кто хочет оказаться внизу холма, приходится преодолеть 8 крутых поворотов.

    Несмотря на то, что на этом кривом участке дороги одностороннее движение, скорость на поворотах улицы ограничена 8 километрами в час. А потому здесь регулярно образуются пробки и происходят мелкие аварии.

    Местные чиновники уже не первый год ломают голову над тем, как сохранить внешний облик Ломбард-стрит и при этом сделать движение по ней более комфортным. Но пока они бессильны. Вымощенная красным кирпичом улица, окруженная живописными домиками и множеством цветов, Ломбард-стритпривлекает в город сотни туристов, мечтающих увидеть самую кривую улицу в мире своими собственными глазами.

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