Летающие люди

Нереально красиво!!!

Создатель реактивного крыла показал впечатляющее видео полетов

Создатель реактивного ранца Jetman Ив Росси, выпустил трейлер нового документального фильма об истории своего изобретения.

На создание реактивного крыла швейцарский летчик-испытатель потратил 25 лет. Первый прототип складных крыльев Ив Росси испытал в 2004 году, после чего занялся разработкой джетпака — реактивного ранца для полетов.

Фото: New Trends of the Future Online

Самая последняя на данный момент модель ранца позволяет разогнаться почти до 300 километров в час и пробыть в воздухе 10 минут. Сам Росси уже совершил множество полетов на своей разработке: перелетел через пролив Ла-Манш и Большой Каньон, облетел Фудзияму, и даже спрыгнул с небоскреба Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире.

Видео, которое вы можете посмотреть ниже — это трейлер к документальному фильму Loft: The Jetman Story. В ролике сам Росси и пилоты-испытатели из команды Jetman в полете выполняют трюки над норвежскими фьордами. Небо над головой и умопомрачительной красоты природа внизу — что может быть круче?