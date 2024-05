Шедевры тюнинга(Колхоз-стайл)

Шедевры тюнинга, сделанного своими руками

Колхозный тюнинг — это особый вид искусства. Это когда выставляешь на показ все лучшее сразу. Когда отчаянно пытаешься выдать свою «девятку» за BMW. Когда при взгляде на машину сразу текут слезы

Это настоящий «Ягуар», говорили они... Посмотри на радиаторную решетку, посмотри на фары, говорили они...

Hmm. I like Ladas. I like Jaguars. But I only have one parking space... #laduar

9:03 – 2 дек. 2014 г.