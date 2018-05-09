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    Шедевры тюнинга(Колхоз-стайл)

    6 ноября 2018
    Хочется плакать...

    Шедевры тюнинга, сделанного своими руками

    Колхозный тюнинг — это особый вид искусства. Это когда выставляешь на показ все лучшее сразу. Когда отчаянно пытаешься выдать свою «девятку» за BMW. Когда при взгляде на машину сразу текут слезы

    Это настоящий «Ягуар», говорили они... Посмотри на радиаторную решетку, посмотри на фары, говорили они...

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    Great Escape Cars@GreatEscapeCars

    Hmm. I like Ladas. I like Jaguars. But I only have one parking space... #laduar

    9:03 – 2 дек. 2014 г.

    Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

    А вот эту «Волгу» узнать тяжело.

    А иногда после тюнинга автомобиль и вовсе узнать невозможно.

    Временами кажется, что авто попало не в руки мастеров, а подверглось нападению пчел.

    А этот владелец, видимо, пытался создать собственный бэтмобиль на базе Honda. Но вышло так себе.

    Кто-то мечтает о море и дальних странах, но...

    Некоторым не нужны все эти внешние преображения, главное, чтобы музыка звучала.

    Другие заботятся не только о создании оригинального образа, но и о благополучии машины. Нельзя допустить, чтобы она замерзла.

    Да и неважно, где ты: в городе или в чистом поле, важно всегда оставаться на стиле.

    Иногда просто стоит вовремя остановиться, чтобы машина не стала похожей на бульдозер.

    Пожалуй, с нас со всех на сегодня хватит.

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