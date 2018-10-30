В порту Италии сгорели несколько сотен МАЗЕРАТТИ

Лять,ну как так-то...
Несколько сотен Maserati сгорели при пожаре в порту Италии
В порту итальянской Савоны во время пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, сообщает Savona News.
Причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло из-за наводнения в регионе, передает RT.
Сгоревшие Maserati предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.
Помимо Maserati, огнем были уничтожены автомобили и других марок.
Напомним, в апреле спорткар Maserati врезался в столб в центре Москвы.