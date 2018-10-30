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    В порту Италии сгорели несколько сотен МАЗЕРАТТИ

    30 октября 2018
    Лять,ну как так-то...

    Несколько сотен Maserati сгорели при пожаре в порту Италии

    В порту итальянской Савоны во время пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, сообщает Savona News.

    Причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло из-за наводнения в регионе, передает RT.

    Сгоревшие Maserati предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.

    Помимо Maserati, огнем были уничтожены автомобили и других марок.

    Напомним, в апреле спорткар Maserati врезался в столб в центре Москвы.

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