В порту Италии сгорели несколько сотен МАЗЕРАТТИ

Лять,ну как так-то...

Несколько сотен Maserati сгорели при пожаре в порту Италии

В порту итальянской Савоны во время пожара сгорели несколько сотен автомобилей Maserati, сообщает Savona News.

Причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло из-за наводнения в регионе, передает RT.

Сгоревшие Maserati предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.

Помимо Maserati, огнем были уничтожены автомобили и других марок.

Напомним, в апреле спорткар Maserati врезался в столб в центре Москвы.