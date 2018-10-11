Допрос Мамаева-ВИДЕО

Такой смирный,как ягненок
Опубликовано видео с допроса Мамаева
В Сети появилось видео с футболистом Павлом Мамаевым на допросе в полиции.
Видео публикует Mash. На записи Мамаев отвечает на вопросы, опершись на косяк двери.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в среду по факту избиения директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.
Они отправлены в изоляторы временного содержания, в ближайшие дни им выберут меру пресечения.
Дело расследуется по статье «хулиганство».