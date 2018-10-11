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    Допрос Мамаева-ВИДЕО

    11 октября 2018
    Такой смирный,как ягненок

    Опубликовано видео с допроса Мамаева

    В Сети появилось видео с футболистом Павлом Мамаевым на допросе в полиции.

    Видео публикует Mash. На записи Мамаев отвечает на вопросы, опершись на косяк двери.

    Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в среду по факту избиения директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.

    Они отправлены в изоляторы временного содержания, в ближайшие дни им выберут меру пресечения.

    Дело расследуется по статье «хулиганство».

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