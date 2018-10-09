Звездное ДТП

Думал о судьбе Спартака
Стало известно о ДТП с участием звезды сериала «Кухня»
Актер из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров сбил перебегавшего дорогу пешехода в Москве, сообщают источники.
Авария случилась поздно вечером в понедельник на Варшавском шоссе, сообщает «Рен-ТВ».
По предварительным данным, пострадавший был нетрезв. Он получил перелом костей предплечья.
Сообщается, что актер сам вызвал скорую.
Актер Дмитрий Назаров известен по сериалу «Кухня», в котором сыграл шеф-повара Виктора Баринова.
Напомним, в августе стало известно, что в Санкт-Петербурге рэпер Артем Бриус (Brius) на Porsche насмерть сбил пешехода.