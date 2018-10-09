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    Звездное ДТП

    9 октября 2018
    Думал о судьбе Спартака

    Стало известно о ДТП с участием звезды сериала «Кухня»

    Актер из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров сбил перебегавшего дорогу пешехода в Москве, сообщают источники.

    Авария случилась поздно вечером в понедельник на Варшавском шоссе, сообщает «Рен-ТВ».

    По предварительным данным, пострадавший был нетрезв. Он получил перелом костей предплечья.

    Сообщается, что актер сам вызвал скорую.

    Актер Дмитрий Назаров известен по сериалу «Кухня», в котором сыграл шеф-повара Виктора Баринова.

    Напомним, в августе стало известно, что в Санкт-Петербурге рэпер Артем Бриус (Brius) на Porsche насмерть сбил пешехода.

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