375000 тысяч баксов кончились через 9 лет.

В Сети появился ролик из ночного клуба в Лас-Вегасе, на котором португальский футболист Криштиану Роналду танцует с американкой Кэтрин Майоргой. Позже девушка заявит, что футболист ее изнасиловал.

Видео опубликовал британский таблоид The Sun: ролик снят камерой видеонаблюдения из ночного клуба Sin City в 2009 году. На нем видно танцующего Роналду, который танцует с Майоргой.

В сентябре 2018 года девушка обвинила португальца в изнасиловании, уточнив, что это произошло в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. Американка уточнила, что позже футболист заплатил ей 375 тыс. долларов за молчание.

Роналду полностью отрицает вину, считая, что американка хочет славы, используя его имя. Футболист намерен подать в суд на немецкую газету Der Spiegel, которая опубликовала признание американки.