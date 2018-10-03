Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    Агентство новостей Все блоги -

    Футбол

    3 октября 2018
    375000 тысяч баксов кончились через 9 лет.

    В Сети появился ролик из ночного клуба в Лас-Вегасе, на котором португальский футболист Криштиану Роналду танцует с американкой Кэтрин Майоргой. Позже девушка заявит, что футболист ее изнасиловал.

    Видео опубликовал британский таблоид The Sun: ролик снят камерой видеонаблюдения из ночного клуба Sin City в 2009 году. На нем видно танцующего Роналду, который танцует с Майоргой.

    В сентябре 2018 года девушка обвинила португальца в изнасиловании, уточнив, что это произошло в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. Американка уточнила, что позже футболист заплатил ей 375 тыс. долларов за молчание.

    Роналду полностью отрицает вину, считая, что американка хочет славы, используя его имя. Футболист намерен подать в суд на немецкую газету Der Spiegel, которая опубликовала признание американки.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+