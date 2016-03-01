Долой Роналду!

Автор блога о будущем португальца в мадридском «Реале».

Привет!

После проигранного в мадридском дерби матча в рамках 27 тура испанской Примеры президент «Реала» Флорентино Перес сказал своим коллегам о Роналду: «не хочу его видеть в «Реале». При этом Перес выразил полное доверие главному тренеру команды Зинедину Зидану. Роналду парировал , что если бы все футболисты клуба выступали на его уровне, то «Реал» занимал первое место в Чемпионате Испании.

Роналду, наравне с Месси, один из лучших игроков мира. Он выступает в одном из лучших клубов мира и в одном из лучших клубов в истории футбола. Роналду ключевой игрок «сливочных». Системообразующий игрок. Игрок, от которого многое зависит в игре и результате команды. Это очень почетно. Это очень ответственно. Роналду лицо нынешнего «Реала». При этом надо признать: Роналду- футбольный эгоист. Что-то подобное мы видим от Халка в «Зените», но не будем об этом. Роналду постоянно тянет одеяло на себя. Он пытается решить любой игровой эпизод сам, даже не видя, что его партнер по команде находится в более выгодной позиции и стоит отдать ему пас. Криштиану хочет, чтобы его все любили, чтобы им все восхищались, что периодически происходит.

Создается ощущение, что для Роналду важнее индивидуальные достижение, чем командные. И это не очень хорошо. В первую очередь надо думать о результате команды, о болельщиках. Тем не менее, несмотря на все это Роналду хочет побеждать всегда и везде. Возможно, Перес вновь увидел все эти проявления в матче с «Атлетико», который «бланкос» проиграл, и, может быть, Перес возмутился. Нынешнее положение «королевского» клуба в Чемпионате Испании неудовлетворительное, всего лишь 3-е место, это провал.

Напрашивается мысль: вероятно, Роналду не выполнял тренерскую установку на матч от Зидана. И это не понравилось Пересу. Если учесть то, что это происходит не единожды, Перес возмутился. Надо брать в расчет, что «Реал» выступает в Примере не так, как от него ожидают болельщики по всему миру, а Роналду все берет на себя, забывая, что он один из тех, кто несет ответственность за результат. От действий Роналду пострадала и страдает вся команда и это сказывается на итоговом спортивном результате. Очередная осечка стала последней каплей в чаше терпения президента клуба. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что руководитель клуба сказал фразу поддавшись эмоциям от неудачи.

Давайте пофантазируем. Перес сказал все всерьез и принято решение о расставании с Криштиану(такое развитие событий нельзя исключать). Трансферная стоимость Роналду гигантская и по этому параметру его выгодно продать, можно заработать хорошие деньги. Его, конечно, будет трудно заменить, игрока, который много значит для команды, хотя и возможно.

Роналду тот футболист, которого хотят видеть в своих рядах абсолютно большая часть футбольных клубов на планете. Но не все могут позволить оплатить такую сумму трансфера и потянуть огромную зарплату португальца, да и не везде он подойдет по игровым и модельным характеристикам. Клубы, которые могут себе позволить Роналду на всей планете можно посчитать по пальцам одной руки(не стоит забывать и о Китае, куда Роналду может также отправится). Одним из таких клубов является и «ПСЖ». Парижане давно ведут Роналду, и у них в таком случае появится отличный шанс приобрести Роналду. Он может стать заменой Ибрагимовичу с которым так и не подписано новое соглашение, действующий контракт заканчивается этим летом, и не факт, что Ибрагимович останется в Париже. У Ибрагимовича есть вариант продолжения карьеры в Англии. Если Златан уйдет, то Роналду станет новым лидером команды и новой ударной силой. Роналду поможет «Пари Сен-Жермен» выиграть новые трофеи во Франции и самую вожделенную награду- Лигу Чемпионов.

Замену Криштиану можно быстро и легко найти в самом «Реале»- Гарет Бэйл. У Бэйла есть все, чтобы стать новым лидером команды и лучшим футболистом мира. Бэйл более скромный и спокойный парень чем Роналду. На этом фантазии и предположения заканчиваю.

Такие как Роналду, Месси, Марадона, Зидан рождаются раз в тысячу лет. Это уникальные исполнители. С их уровнем игры можно улететь играть в футбол на Юпитер. Это космический уровень. И не всем дано на него выйти. В «Реале» собраны лучшие игроки, клуб подписывает только лучших. И Роналду не один такой футбольный супермен. Помимо него на поле в составе мадридцев выходит еще десять суперменов.

«Реал» сверхкоманда, а Роналду великий игрок.

Созаев, «Бомбардир.ру», adios!