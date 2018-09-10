Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Агентство новостей Все блоги -

    Футбол

    10 сентября 2018
    Допинг

    WADA подтвердило факт расследования дела Черышева

    Испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении полузащитника сборной России по футболу и испанской «Валенсии» Дениса Черышева, сообщили РИА Новости в пресс-службеВсемирного антидопингового агентства (WADA).

    Наверх

    Источник: Reuters

    Ранее СМИ сообщали, что испанские допинг-офицеры проводят расследование в отношении Черышева, официально эта информация не подтверждалась.

    «В настоящее время расследование (в отношении Черышева — ред.) проводится Испанским антидопинговым агентством. По результатам расследования они проинформируют WADA», — сказал собеседник агентства. Подробности дела в пресс-службеWADA не уточнили.

    Отец футболиста Дмитрий Черышев в 2017 году в одном из интервью заявил, что в испанском клубе «Вильярреал» его сыну врачи якобы «кололи гормон роста» для быстрого восстановления. Хавбек сборной России опроверг эту информацию, заявив, что слова Черышева-старшего были неверно поняты.

    Во время чемпионата мира-2018, на котором Черышев забил четыре гола, Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором пояснил, что врачи «Вильярреала» не использовали запрещенных методов и препаратов для восстановления игрока и что лечение проходило строго в рамках правил.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11