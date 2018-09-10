Допинг

WADA подтвердило факт расследования дела Черышева

Испанское антидопинговое агентство ведет расследование в отношении полузащитника сборной России по футболу и испанской «Валенсии» Дениса Черышева, сообщили РИА Новости в пресс-службеВсемирного антидопингового агентства (WADA).

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Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что испанские допинг-офицеры проводят расследование в отношении Черышева, официально эта информация не подтверждалась.

«В настоящее время расследование (в отношении Черышева — ред.) проводится Испанским антидопинговым агентством. По результатам расследования они проинформируют WADA», — сказал собеседник агентства. Подробности дела в пресс-службеWADA не уточнили.

Отец футболиста Дмитрий Черышев в 2017 году в одном из интервью заявил, что в испанском клубе «Вильярреал» его сыну врачи якобы «кололи гормон роста» для быстрого восстановления. Хавбек сборной России опроверг эту информацию, заявив, что слова Черышева-старшего были неверно поняты.

Во время чемпионата мира-2018, на котором Черышев забил четыре гола, Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором пояснил, что врачи «Вильярреала» не использовали запрещенных методов и препаратов для восстановления игрока и что лечение проходило строго в рамках правил.