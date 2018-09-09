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    Природа

    9 сентября 2018
    Питон и не очень умные родители

    В Индонезии ребенок поиграл с питоном (видео)

    Родители смеялись за кадром.

    Едва умеющий ходить ребенок играл с питоном, который был больше малыша в десять раз.

    Мальчик посидел на змее, как на кресле, немного прокатился на ней, а затем попытался поднять голову хищника. Питон, похоже, не слишком интересовался ребенком и пытался уползти.

    Сцену сняли на телефон родители мальчика. Они поделились видео в соцсетях. За кадром слышен смех взрослых. Похоже, мать и отец были уверены в том, что их ребенок в безопасности.

    Инцидент произошел в провинции Восточная Ява в Индонезии.

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