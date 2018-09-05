Возвращение

Вукоевич вернулся в сборную Хорватии после скандала на чемпионате мира в России

5 сентября. Работавший селекционером в киевском «Динамо» специалист Огнен Вукоевич вернулся в сборную Хорватии по футболу после скандала с неспортивным поведением на чемпионате мира в России. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Шахов на своей странице в Facebook.

Наверх

Источник: AP 2018

После матча ¼ финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, появилось видео из раздевалки хорватской команды, в котором защитник сборной Домагой Вида крикнул «Слава Украине!», а числившийся в делегации команды Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине. Позднее Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава команды на турнире, он принес извинения за инцидент. Виде ФИФА вынесла предупреждение, а Вукоевич получил штраф в 15 тыс. швейцарских франков.

«Очень рад за Вуко, работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу (главный тренер сборной Хорватии — прим. ТАСС), что тот снова пригласил его в свой тренерский штаб. Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен», — написал Шахов.