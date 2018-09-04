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    Россея матушка

    4 сентября 2018
    Нам заняться нечем

    ФСБ провела спецоперацию по уничтожению свежих яблок

    Управление Россельхознадзора по Свердловской области при оперативной поддержке сотрудников регионального УФСБ провело спецоперацию, в результате которой было изъято и уничтожено 77 килограммов яблок. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе территориального управления ведомства.

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    В ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения.

    Управление Россельхознадзора по Свердловской области

    Коробки с плодами были изъяты на одной из овощебаз Екатеринбурга, какой именно, не уточняется, так как эта информация относится к числу оперативных разработок ФСБ.

    Яблоки срочно вывезли за 70 километров от уральской столицы на полигон завода «Интер» в Верх-Нейвинске и там уничтожили: сначала раздавили ковшом фронтального погрузчика, потом переехали колесами и засыпали землей.

    Издание опубликовало видео уничтожения свежих яблок.

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