Уткосян

Василий Уткин сравнил успешный отрезок в карьере Дзюбы с анекдотом

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал успешный отрезок в карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, передает Sport24.

Источник: РИА «Новости»

«Это лучшие полгода в жизни Дзюбы. Я боюсь, что они скоро закончатся, но ничего страшного в этом нет. У него получается все, вплоть до иррационального.

Это анекдот о человеке, который шел топиться и случайно поймал золотую рыбку, которая сказала, что все его желания будут исполняться. В конце концов этот человек сказал, что хочет познакомиться с индианкой. С индианкой у него тоже все получилось. И в конце концов она говорит: «Что ты еще хочешь?» А он отвечает: «Хочу у тебя точку на лбу стереть». Она дает добро, а он стирает и хохочет. Говорит: «Представляешь, я кока-колу выиграл».

Вот это сейчас происходит с Дзюбой. Я не имею в виду встречу с индианкой. Эта же степень везения сейчас у Дзюбы. У него сейчас прекрасное время, можно только позавидовать, — поделился Уткин.