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    Бои без правил

    19 августа 2018
    Александр Емельяненко

    Боец MMA Александр Емельяненко показал свое лицо с многочисленными травмами после боя с американцем Тони Джонсоном.

    «Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!» – написал Емельяненко в своем Instagram после боя.

    На фотографии видно, что у него заплыл один глаз, под вторым глубокая рана.

    В комментариях пользователи поддержали Емельяненко, пожелав ему скорейшего выздоровления и отметив, что бой был интересным.

    На турнире по смешанным единоборствам WFCA 50 судьи по итогам трех раундов зафиксировали ничью между Емельяненко и и бывшим бойцом Bellator американцем Тони Джонсоном.

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