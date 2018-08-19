Бои без правил

Александр Емельяненко

Боец MMA Александр Емельяненко показал свое лицо с многочисленными травмами после боя с американцем Тони Джонсоном.

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!» – написал Емельяненко в своем Instagram после боя.

На фотографии видно, что у него заплыл один глаз, под вторым глубокая рана.

В комментариях пользователи поддержали Емельяненко, пожелав ему скорейшего выздоровления и отметив, что бой был интересным.

На турнире по смешанным единоборствам WFCA 50 судьи по итогам трех раундов зафиксировали ничью между Емельяненко и и бывшим бойцом Bellator американцем Тони Джонсоном.