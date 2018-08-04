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    Бокс

    4 августа 2018
    Владимир Кличко

    Украинский боксер Владимир Кличко и голливудская актриса Хайден Панеттьери расстались после девяти лет отношений.

    Несколько дней назад Панеттьери видели с новым бойфрендом, когда они выходили из ресторана в Лос-Анджелесе.

    Разрыв Кличко с актрисой подтвердила мать Хайден Панеттьери. Она сообщила американскому порталу Radaronline.com, что у бывшей невесты украинского боксера сейчас «происходит много нового в жизни»

    Панеттьери играла в американском сериале «Нэшвилл». Боксер и актриса познакомились на презентации книги в 2009 году. В мае 2011-го пара пережила разрыв, но полтора года спустя они вновь сошлись и объявили о помолвке. У Кличко и Панеттьери есть трехлетняя дочь Кайя Евдокия.

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