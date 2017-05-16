Подтягиваем в команду местную молодежь!

Но это не точно

Сегодня футболисты ФК «Семенов» провели тренировку с несколькими новичками. В связи с повышением в классе главный тренер команды решил кардинально усилить состав и пошел на международный транферный рынок.

В результате долгих переговоров удалось пригласить на просмотр троих воспитанников африканского футбола, конечно же с опытом игры в сборной своей страны. Какой – пока не известно. Но агент футболистов был убедителен.

На примере спартаковцев Зе Луиша и Квинси Промеса очевидно, что без легионеров чемпионом не стать. Главное аккуратнее теперь обсуждать, пример Гамулы об этом тоже говорит.

RESPECT!