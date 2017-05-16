Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Областные Все блоги -

    Подтягиваем в команду местную молодежь!

    16 мая 2017
    Но это не точно

    Сегодня футболисты ФК «Семенов» провели тренировку с несколькими новичками. В связи с повышением в классе главный тренер команды решил кардинально усилить состав и пошел на международный транферный рынок.

    В результате долгих переговоров удалось пригласить на просмотр троих воспитанников африканского футбола, конечно же с опытом игры в сборной своей страны. Какой – пока не известно. Но агент футболистов был убедителен.

    На примере спартаковцев Зе Луиша и Квинси Промеса очевидно, что без легионеров чемпионом не стать. Главное аккуратнее теперь обсуждать, пример Гамулы об этом тоже говорит.

    RESPECT!

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11