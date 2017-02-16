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    ПЕРСПЕКТИВЫ

    16 февраля 2017
    Мы начинаем наши рассказы про перспективы российских клубов в будущем.Начинаем с ЦСКА.

    СОСТАВ

    ЦСКА как и сейчяс будет покупать недорогих но качественных игроков.Уже давно команду могли бы покинуть Акинфеев,Дзагоев но один продлевает контракт а другой якобы готов к переезду в другой чемпионат,но не как и несоберётся.Вообще молодые парни на подходе.Чалов уже бывает играет,Головин даже сёздил со сборной на Евро-2016.Жемалетдинов очень талантливый форвард.

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    РЕЗУЛЬТАТЫ

    ЦСКА останётся лидером российского футбола несмотря на не совсем большой бюджет.ЦСКА не привикать.Они умеют выходить из сложных ситуаций.Наш прогноз что команда Гончаренко сможет совсем скоро наконецто выйти из группы ЛЧ.Только сначала нужно туда пробратся.

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    ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

    Гончаренко будет руководить клубом как минимум 3 сезона.

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    СТАДИОН И БОЛЕЛьЩИКИ

    Стадион у клуба новый и современный поетому он начнёт приносит доход совсем скоро.Болельщики всегда готовы поддержевать клуб до конца и любому снесут глодку,а тепер когда у команды еще и новая арена им будет приятней и удобней ходить на матчи,ряды болельщиков красно-cиних будут рости.

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