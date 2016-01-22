С тех пор, как в Донецке ведутся боевые действия, ФК «Шахтер» вынужден проводить свои домашние матчи во Львове, а сам клуб теперь базируется в Киеве. Некоторые фанаты «горняков» восприняли эту информацию в штыки и назвали «оранжево-черных» - предател

С тех пор, как в Донецке ведутся боевые действия, ФК «Шахтер» вынужден проводить свои домашние матчи во Львове, а сам клуб теперь базируется в Киеве. Некоторые фанаты «горняков» восприняли эту информацию в штыки и назвали «оранжево-черных» - предателями. Я бы хотел высказать свое мнение на этот счет.

Решение было принято не от хорошей жизни. Ринату Ахметову и команде не пришлось бы покидать город, если бы не сложившаяся ситуация. В Донецке у команды были все условия для того, чтобы добиваться больших целей: отличный стадион, аэропорт, гостиницы, тренировочная база, детская спортивная школа, а главное – болельщики. И из-за разных политических взглядов, все те, кто болели за «Шахтер» разделились на два лагеря. Одни как поддерживали клуб, так и поддерживают. А другие считают команду предателями, сбежавшими из города. Не согласен я со вторыми.

Понятное дело, что из Донецка пришлось бы уехать по многим причинам. Там оставаться никак не могло получиться, уж как сильно бы не хотелось. Во-первых, ни ФФУ, ни УЕФА не разрешат играть на «Донбасс-Арене», пока на территории города все не успокоится. Многие кричат, что надо заявляться в Россию, но там команду тоже не смогут так просто принять. А играть в чемпионате ДНР – это не соответствует амбициям клуба. Во-вторых, элементарно, игроки и тренерский штаб команды не станут рисковать и отправляться в Донецке, все мы помним, как бразильцы «Шахтера» долгое время боялись приехать в Киев из отпуска.

Выбор на «Арену-Львов» тоже пал не случайно. Во Львове очень хороший стадион, построенный к Евро-2012 и у него нет домашней команды (теперь есть – «Шахтер»). Кроме того, в городе очень хорошие гостиницы и аэропорт. Поэтому очень комфортно и безопасно проводить матчи как внутреннего чемпионата, так и еврокубков. Ни для кого не секрет, что даже «Днепр» в прошлом сезоне проводил свои матчи в Киеве, а не в Днепропетровске, потому что в УЕФА запретили проводить игры на «Днепр-Арене», из-за того, что город находится на очень близком расстоянии к зоне АТО. Поэтому многие города, такие как Харьков и Днепропетровск отпали как варианты по аналогичным причинам.

Базируется же клуб в Киеве по той простой причине, что столица более удобна для жизни тренеров, игроков, всех остальных сотрудников клуба и их семей. В Киеве даже есть португалоязычные школы для детей бразильских игроков.

И хотя многие не согласны, но Ринату Леонидовичу и клубу «Шахтер» не безразлична судьба родного города. Ахметов оказывает гуманитарную помощь и частенько в различных интервью рассказывает, как сильно переживает. Главный тренер Луческу тоже заявил, что не покинет «оранжево-черных» пока в Донецке все не наладится и не будет возможности играть на «Донбасс-Арене». Также многие игроки, включая Дарио Срну рассказывали, как сильно им хочется вернуться на родную арену и как они переживают.

Ну и еще можно отметить, что «Шахтеру» не наплевать на болельщиков из разных городов. И клуб в этом сезоне часто стал проводить домашние матчи УПЛ на других стадионах: в Запорожье, в Одессе и т.д.

Поэтому болельщикам «Шахтера» не стоит обижаться на клуб и наоборот нужно поддержать их как можно сильнее. Ведь теперь приходится играть вдвойне сложнее: все матчи проводить на выезде, играть без родных болельщиков, постоянные перелеты и т.д. И тем не менее, дончане не сдались, всегда борются за трофеи и радуют болельщиков, прославляя город Донецк, который является частью названия команды и красуется на футбольной форме.