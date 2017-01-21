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Поскольку больше приобретений, скорее всего, не будет, зимний шопинг «Спартака» оценивают уже сейчас. Отзывы самые разные – от восторженных до «все пропало». Популярна и такая точка зрения: скамейка стала длиннее, появилась кадрово-тактическая вариативность, но сильнее команда не стала, поскольку не пришли игроки сильнее тех, что уже есть. Как будто глубина состава и вариативность не являются показателем силы команды. Да ну, это порой, и очень часто, намного важнее, чем пара звезд в основе.



Усиление непосредственно стартового состава – это когда на позицию Боккетти приходит Бонуччи – тоже, конечно, важно. Но в нынешних реалиях, когда деньги считают даже те, у кого их вроде бы в избытке, это практически невозможно. И потом, усиливать стартовый состав должны в первую очередь те, кому весной предстоит догонять лидера. Много же они усилили, особенно клубы, что идут за «Зенитом». Да и сам «Зенит» в декабре-январе занимался тем же самым, чем и «Спартак». Укреплял обойму. Добивался вариативности.



На мой взгляд, трансферную кампанию «Спартака» можно считать блестящей. А в сравнении с другими клубами – выдающейся. И вот почему.



Пока игроки и тренеры наслаждались отдыхом, менеджмент клуба пахал. Все покупки сделаны до вылета команды на первый сбор. И это большая удача. Все новички пройдут со «Спартаком» весь межсезонный цикл – от закладки «физики» на первом сборе до шлифовки командных взаимодействий на последующих. Созданы все условия для продуктивной работы. Раньше такого не было. Например, прошлой зимой Мельгарехо бегал кроссы в самолетах, пока, наконец, в феврале, не приземлился в Испании.



Для Массимо Карреры было очень важно получить всех новичков к первому рабочему дню, то есть к 19 января. И он их получил. Теперь у него достаточно времени на то, чтобы просканировать каждого: оценить форму, присмотреть позицию на поле, попробовать всевозможные сочетания. И теперь исключено отставание отдельных игроков от общей группы. Все находятся на одном уровне подготовки, и все на одном уровне подойдут к рестарту сезона. Если, конечно, не будет травм и других форс-мажорных обстоятельств.



Все трансферы понятны. Не приходится ломать голову в поисках ответа на вопрос: а зачем взяли вот этого? Даже применительно к Адриано. Центральный нападающий для обоймы, страховки на тот случай, если у Зе Луиша возникнут проблемы со здоровьем или собьется прицел. Я думаю, что изначально бразилец рассматривается как второй форвард. Если, конечно, на сборах не докажет другое. Осенью вместо Зе Луиша выходили Мельгарехо, Давыдов и Попов. Было как-то неубедительно. У Адриано получится лучше.



Джикия – интересный, безусловно, одаренный центральный защитник, у которого очень неплохие индивидуальные показатели. Скажем, он выигрывает больше единоборств (75%), чем Игнашевич (73%), Нету (71%), Гранквист (70%) и многие другие. Прекрасно понимает тактику с тремя центральными. Если сейчас «Спартак» и не сделает эту модель базовой, то наверняка в каких-то матчах, как в первой части сезона, будет ее использовать. Еще Джикия – это правильный паспорт. И это молодость, то есть инвестиции в будущее.



Селихов – вратарь, демонстрирующий свой высокий класс на протяжении двух сезонов. По многим показателям он входит в топ-5 вратарей чемпионата. И опять же это паспорт и молодость. Вы, кстати, в курсе, что Реброву через полтора месяца стукнет 33? Не уверен, что на Селихова сделают ставку прямо сейчас – это будет нечестно и неправильно по отношению к Реброву. Но в дальнейшем он имеет все шансы стать номером один. Тут «Спартак» сыграл на опережение. Не сыграл бы – сейчас Селихов был бы в другом клубе.



Самедов – один из самых полезных игроков премьер-лиги. Входит в топ по всем, так сказать, плеймейкерским показателям. И вообще это уникум: чем старше становится, тем лучше и стабильнее играет. С его приходом будет проще отцепить Промеса от правого фланга. И в этом случае не придется ставить туда Попова или Зобнина. Это еще одна комбинационная опция: подачи с полуфланга в штрафную площадь. У Самедова точность таких передач – 51%. В «Спартаке» выше показатель только как раз у Промеса (58%).



«Спартак» не только пополнил обойму новыми игроками, каждый из которых хоть сейчас может выйти в стартовом составе. Он никого не потерял. И это тоже большой успех на трансферном рынке. «Зенит», например, продал Витселя; относиться к нему можно по-разному, но стоит признать: бельгиец играл важную роль в организации атаки. А вот «Спартак» удержал Промеса (конечно, трансферное окно еще не закрылось, но все идет к тому, что голландец останется как минимум до лета). И продлил контракт с Боккетти.



Да, итальянец не производит впечатления супернадежного защитника. (Назовите того, кто производит.) Но, во-первых, у него прекрасные индивидуальные показатели – настолько, что компания InStat, подсчитывающая и анализирующая эти самые показатели, ставит его на первое место среди всех центрдефов чемпионата. Во-вторых, лучше других сыгран с Кутеповым. В первой части сезона они выходили вместе 11 раз; потом была травма. В-третьих, нужен Каррере не только как футболист, но и как проводник тренерских идей.



Пока «Спартак» расстался только с Ромуло. Но не думаю, что это обстоятельство кого-то сильно огорчило. Приходится сожалеть о том, кем бразилец стал, о той злополучной травме, подкосившей его карьеру. Того Ромуло, что только-только переехал в Москву, действительно жаль. А сейчас «Спартак» избавился от балласта. Никаких негативных последствий не будет, дыры в средней линии не образуется – наоборот, теперь у Зобнина больше шансов играть на своей позиции, а не затыкать собой фланговые зоны.



Можно было ожидать, что главной трансферной целью «Спартака» этой зимой станет центральный атакующий полузащитник с хорошим последним пасом. Проще говоря, плеймейкер. Потому что в первой части сезона, как показалось, именно такого исполнителя очень не хватало в атаке. Но «Спартак», что интересно, не просто не купил такого игрока, но и, судя по лавине слухов, даже не искал. Значит, в клубе не считают это проблемой. Или считают, но гораздо меньшей, чем, например, центр нападения.



В конце концов, плеймейкер – это не позиция, а набор функций. И игрока с последним пасом все-таки взяли. Самедова. Халк в центре не играл, но в прошлом сезоне установил рекорд по голевым передачам. А лучшим ассистентом «Спартака» сейчас является Промес (6 передач), который тоже играет не совсем в центре. Тем более последний пас есть у всех полузащитников средней линии: Зобнина, Глушакова, Фернандо. И все еще остается надежда, что Ананидзе и/или Попов все-таки раскроют свой диспетчерский талант.



Не исключено даже, что сама проблема надумана. Как-никак «Спартак» – второй по голам с игры (21); больше только у «Зенита» (23). Первый по длительности голевых атак (23,8 секунды) и по среднему количеству передач в таких атаках (7,8). Первый по ударам (14,6). И третий – вот оно! – по ключевым передачам (22). У команды, которая испытывает затруднения в завершении атак из-за отсутствия креативного исполнителя, способного «прошить» оборону проникающим пасом, статистические показатели несколько другие.



Так что да, «Спартак» провел отличный шопинг. Пусть пока на бумаге. В теории. Делать выводы и подводить итоги, разумеется, следует по окончании сезона, когда уже будет известно, кто из новобранцев как сыграл. А кто, может быть и такое, – никак. Но с учетом всего уже сейчас можно констатировать: менеджмент клуба сработал великолепно. По исполнителю в каждую линию. Точечно. Недорого. Вовремя. Теперь дело за тренерским штабом. Первые результаты мы увидим 31 января, когда состоится контрольный матч.